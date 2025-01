Reese Witherspoon et Will Ferrell réunis dans une nouvelle comédie romantique sur PRime Video

Tandem comique en vue, éclats de voix et moments totalement décalés, avec Vous êtes cordialement invités, un film à voir le 30 janvier 2025 sur Prime Video.

Deux mariages au même endroit et à la même date : cette situation improbable ne pouvait que mal se passer, sauf pour Will Ferrell et Reese Witherspoon, qui ont eu la joie de la tester derrière et devant la caméra, en tant que producteurs… et aussi comédiens ! Avec des rôles sur-mesure pour leur talent de cabotineurs. Le film est léger et farfelu et s'intitule Vous êtes cordialement invités. Il est proposé sur Prime Video à partir du 30 janvier 2025.

Pour écrire et réaliser cette rom com délirante bourrée de gags, le choix s'est porté sur Nicholas Stoller, dont les succès Sans Sarah, rien ne va !, Yes Man ou encore Nos pires voisins, contribuent à le considérer comme un habitué du genre. Côté casting, autour de Reese Witherspoon (Sex Intentions, Big Little Lies, The Morning Show) et Will Ferrell (Barbie, Zoolander, Les rois du patin), on retrouve aussi l'Australienne Geraldine Viswanathan (Le Paquet, Contrôle parental) et l'Américaine Meredith Hagner (Brightburn, Vacation Friends).

Quelle est l'intrigue de Vous êtes cordialement invités ?

Une future mariée et son père découvrent que le lieu de mariage de leurs rêves a été également réservée par erreur par une autre future mariée et sa sœur. Les conséquences de cette cohabitation forcée vont être aussi inattendues qu'hilarantes.

Quels acteurs au casting de Vous êtes cordialement invités ?

Reese Witherspoon : Margot

Will Ferrell : Jim

Geraldine Viswanathan : Jenni

Meredith Hagner : Neve

Wesley Mann : Pastor Jerry

Jimmy Tatro : Dixon

Celia Weston : Flora

Leanne Morgan : Gwyneth

Keyla Monterroso Mejia : Heather

Rory Scovel : Colton

Lauren Halperin

Zamani Wilder : Lexi

Sydney Wease : Georgia

Matthew Mercurio : Sam

Stony Blyden : Oliver

Où voir le film Vous êtes cordialement invités en streaming ?

Le film Vous êtes cordialement invités est à regarder en exclusivité sur Prime Video à partir du 30 janvier 2025. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.