Maxton Hall : la série allemande qui avait fait un carton sur Prime Video est de retour

Adaptée de romans, "Maxton Hall" avait connu un très joli succès sur Amazon en 2024. La suite est enfin disponible sur la plateforme de streaming.

Après L'été où je suis devenue jolie et A contre-sens, une autre série romantique va venir faire fondre le coeur des abonnés de Netflix en novembre. Maxton Hall : Le monde qui nous sépare est une série allemande basée sur la série de romans Maxton Hall rédigée par Mona Kasten. Créée par Tarek Roehlinger et Damien Hardug, cette série suit le quotidien d'adolescents dans le lycée privilégié Maxton Hall. Cette intrigue vous rappelle quelque chose ? C'est normal, depuis que Gossip Girl a lancé la tendance à la fin des années 2007.

Depuis la jeunesse dorée fascine et a donné naissance à de nombreuses séries et films comme Young Royals (Netflix) ou Do Revenge (Netflix). Si le service Netflix se place en expert pour ce genre de contenus, Prime Video a frappé fort avec Maxton Hall : Le monde qui nous sépare. Diffusée depuis le 9 mai 2024, la première saison a réalisé le meilleur score d'audience de tous les temps pour la chaîne du géant Amazon la première semaine de sa sortie. Elle s'était alors inscrite comme l'une des séries les plus populaires du service.

La saison 2 est mise en ligne sur Prime Video depuis le 7 novembre 2025. Ces nouveaux épisodes reprennent directement après la première salve d'épisodes, qui se terminait par le décès de la mère de James (Daniel Hardung). Les conséquences sur sa relation avec Ruby (Harriet Herbig-Matten) s'annoncent dévastatrices.

Quelle intrigue pour Maxton Hall ?

Ruby Bell est scolarisée au sein de la prestigieuse école Maxton Hall et beaucoup de ses camarades sont des enfants de millionaires. Pour eux, Ruby est invisible, ce qui lui convient puisque l'adolescente n'a qu'un but : entrer à Oxford. Mais un jour, Ruby est témoin d'une scène compromettante entre une riche héritière , Lydia Beaufort et un professeur. James Beaufort, le frère de Lydia est alors prêt à tout pour contraindre Ruby à se taire ... Mais les sentiments s'en mêlent.

Quels acteurs au casting de Maxton Hall ?

Harriet Herbig-Matten : Ruby Bell

Ruby Bell Damian Hardung : James Beaufort

James Beaufort Sonja Weißer : Lydia Beaufort

Lydia Beaufort Andrea Guo : Lin Wang

Lin Wang Justus Riesner : Alistair Ellington

Alistair Ellington Eidin Jalali : Graham Sutton

Graham Sutton Fedja van Huêt : Mortimer Beaufort

Mortimer Beaufort Clelia Sarto : Cordelia Beaufort

Cordelia Beaufort Ben Felipe : Cyril Vega

Cyril Vega Runa Greiner : Ember Bell

Ember Bell Martin Neuhaus : Angus Bell

Angus Bell Julia-Maria Köhler : Helen Bell

Helen Bell Frederic Balonier : Kieran Rutherford

Où voir Maxton Hall en streaming ?

La série Maxton Hall est disponible en streaming sur la plateforme de streaming Amazon depuis le 9 mais 2024. Une deuxième saison est sortie le 7 novembre 2025. Pour profiter de la série Maxton Hall : Le monde qui nous sépare en streaming, vous pouvez vous abonner à Prime Video à partir de 6,99 euros par mois. Des options payantes sont également disponibles et vous donnent accès à de nombreuses chaînes et contenus spécialisés.