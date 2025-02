Reacher : le héros musclé affronte un nouveau méchant dans la saison 3 

Série américaine disponible sur Prime Video, Reacher revient pour une saison 3. Les infos sur le programme.

Très attendue, la nouvelle saison de Reacher va mettre en scène un antagoniste assez effrayant : Paulie, un personnage deux fois plus costaud que le héros. La série revient pour une saison 3, toujours composée de 8 épisodes, dès le 20 février 2025 sur Prime Video. Adaptée d'un autre roman de Lee Child (comme les précédentes saisons), Reacher a déjà eu un autre visage, au cinéma. En effet Tom Cruise a joué Jack Reacher dans deux longs métrages en 2012 et 2016.

Au casting de la série, on retrouve donc Alan Ritchson (Aquaman dans Smallville, Hawk dans Titans) dans le rôle principal. Il joue avec la danoise Maria Sten (Swamp Thing). Le grand méchant est incarné par le culturiste néerlandais de 2,18 m Olivier Richters vu dans Indiana Jones et le cadran de la destinée. Anthony Michael Hall (Dead Zone, Edward aux mains d'argent) et Sonya Cassidy (The Man who Felt to Earth, The Last Kingdom).

Trois saisons sont disponibles sur Prime Video, mais le héros Jack Reacher devrait bientôt revenir pour une quatrième salve d'épisodes, dont le tournage devrait débuter en 2025.

Quelle est l'intrigue de la série Reacher ?

Ancien membre de la police militaire ayant quitté l'armée, Jack Reacher se contente désormais d'une existence nomade et vit grâce à de petits boulots. Alors qu'il se trouve dans la petite ville de Margrave dans l'Etat de Géorgie, il est injustement accusé de meurtre. En tentant de prouver son innocence, Reacher découvre réseau criminel et, avec l'aide de quelques alliés locaux, va s'employer à le démanteler.



Dans la saison 2, Reacher enquête sur la mort de Calvin Franz, un des membres de l'unité spéciale qu'il dirigeait jadis au sein de l'armée. Dans la saison 3, Reacher tombe au cœur d'une vaste entreprise criminelle alors qu'il essaie de sauver un informateur sous couverture de la DEA. Il découvre alors un monde de secrets et de violence et est confronté à des affaires non réglées de son propre passé.

Quels acteurs au casting de la série Reacher ?

Alan Ritchson : Jack Reacher (saisons 1, 2, 3)

Maria Sten : Frances Neagley (saisons 1, 2, 3)

Olivier Richters : Paulie Reacher (saison 3)

Anthony Michael Hall : Zachary Beck (saison 3)

Sonya Cassidy : Sarah Duffy (saison 3)

Brian Tee : Quinn (saison 3)

John Berchtold : Richard Beck (saison 3)

Roberto Montesinos : Guillermo Villanueva (saison 3)

Serinda Swan : Karla Dixon (saison 2)

Shaun Sipos : David O'Donnell (saison 2)

Ferdinand Kingsley : A.M. (saison 2)

Robert Patrick : Shane Langston (saison 2)

Domenick Lombardozzi : Gaetano 'Guy' Russo (saison 2)

Edsson Morales : Orozco (saison 2)

Andres Collantes : Jorge Sanchez (saison 2)

Josh Blacker : Hortense Fields (saison 2)

Shannon Kook : Swan (saison 2)

Luke Bilyk : Calvin Franz (saison 2

Où voir la série Reacher en streaming ?

La série Reacher est à voir en exclusivité sur Prime Video . Les trois saisons sont disponibles à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.