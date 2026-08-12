Reacher : une saison 4 pour la série hyper-musclée (et populaire) de Prime Video

La série américaine "Reacher" fait son retour le 12 août 2026 pour sa quatrième saison.

L'une des séries les plus populaires du moment sur Amazon, Reacher, signe son retour très attendu cet été. La quatrième saison adapte le 13e roman de Lee Child, Ne te retourne pas, qui plonge notre héros, Jack Reacher (toujours incarné par Alan Ritchson), au coeur d'une troublante conspiration politique. Cette intrigue avait déjà été adaptée au cinéma, avec le film Jack Reacher : Never Go Back, qui mettait en scène Tom Cruise.

Pour cette saison 4 de Reacher, Anggun (que l'on ne présente plus en France), Christopher Marquette, Jay Baruchel (Trop belle !, Dragon), Sydelle Noel (GLOW), Kathleen Robertson (Boss) et Kevin Weisman (Alias) rejoignent la distribution. La quatrième saison débute sa diffusion sur Prime Video le 12 août 2026 avec trois épisodes. Les prochains sont mis en ligne à un rythme hebdomadaire, à raison d'un épisode chaque mercredi jusqu'au 16 septembre. A cette date, Amazon lancera également le spin-off de la série, Neagley, centré sur le personnage incarné par Maria Sten.

S'abonner à Prime Vidéo

Quelle est l'intrigue de la série Reacher ?

Ancien membre de la police militaire ayant quitté l'armée, Jack Reacher se contente désormais d'une existence nomade et vit grâce à de petits boulots. Alors qu'il se trouve dans la petite ville de Margrave dans l'Etat de Géorgie, il est injustement accusé de meurtre. En tentant de prouver son innocence, Reacher découvre réseau criminel et, avec l'aide de quelques alliés locaux, va s'employer à le démanteler.

Quels acteurs au casting de la série Reacher ?

Alan Ritchson : Jack Reacher (saisons 1, 2, 3)

Maria Sten : Frances Neagley (saisons 1, 2, 3)

Olivier Richters : Paulie Reacher (saison 3)

Anthony Michael Hall : Zachary Beck (saison 3)

Sonya Cassidy : Sarah Duffy (saison 3)

Brian Tee : Quinn (saison 3)

John Berchtold : Richard Beck (saison 3)

Roberto Montesinos : Guillermo Villanueva (saison 3)

Serinda Swan : Karla Dixon (saison 2)

Shaun Sipos : David O'Donnell (saison 2)

Ferdinand Kingsley : A.M. (saison 2)

Robert Patrick : Shane Langston (saison 2)

Domenick Lombardozzi : Gaetano 'Guy' Russo (saison 2)

Edsson Morales : Orozco (saison 2)

Andres Collantes : Jorge Sanchez (saison 2)

Josh Blacker : Hortense Fields (saison 2)

Shannon Kook : Swan (saison 2)

Luke Bilyk : Calvin Franz (saison 2

Où voir la série Reacher en streaming ?

La série Reacher est à voir en exclusivité sur Prime Video . Les trois saisons sont disponibles à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.