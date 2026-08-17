Lanterns : après 7 ans d'attente, la série arrive enfin sur HBO Max

Développée depuis 2019, la série de super-héros "Lanterns" sort enfin en streaming, le 17 août 2026 sur HBO Max.

Il est rare d'attendre aussi longtemps pour une série. Mais Lanterns a joué avec la patience des fans de DC Comics. La série dérivée des comics Green Lantern a débuté son développement en 2019, avant que la reprise du DC verse par James Gunn en 2022 ne force les équipes créatives à changer leurs plans pour le programme. Désormais, la série a été repensée comme une intrigue policière à la True Detective.

Créée par Chris Mundy (Esprits criminels), Damon Lindelof (The Leftovers, Watchmen, Lost) et Tom King (scénariste de comics), Lanterns est la troisième série du DC Universe. Elle explore la relation entre deux Green Lantern, Hal Jordan (Kyle Chandler) et John Stewart (Aaron Pierre), qui enquête sur un meurtre qui s'est produit sur terre. Le premier épisode est diffusé le 16 août 2026 aux Etats-Unis, et sera disponible dès le lendemain en France. Huit épisodes seront diffusés chaque lundi, à raison d'un par semaine jusqu'au 5 octobre 2026.

Quelle est l'intrigue de Lanterns ?

Les Green Lantern sont des gardiens de la paix intergalactiques qui portent des anneaux leur conférant des pouvoirs extraordinaires. Hal Jordan, un Green Lantern expérimenté s'associe avec une nouvelle recrue, John Stewart. Ils enquêtent sur un meurtre au Nebraska, ce qui les mène à des mystères et des conséquences bien plus sombres.

Quel casting pour Lanterns ?

Kyle Chandler : Hal Jordan

Aaron Pierre : John Stewart

Kelly Macdonald : le shérif Kerry

Nathan Fillion : Guy Gardner

Garret Dillahunt : William Macon

Poorna Jagannathan : Zoe

Ulrich Thomsen : Sinestro

Nicole Ari Parker : Bernadette Stewart

Jason Ritter : Billy Macon

Sherman Augustus : John Stewart Sr.

J. Alphonse Nicholson : John Stewart Sr., jeune

Paul Ben-Victor : Antaan

Où voir Lanterns en streaming ?

La série live action Lanterns est diffusée sur la plateforme de streaming HBO Max depuis le 17 août 2026 en France (le 16 au Etats-Unis). Pour découvrir les contenus cultes de la chaîne, vous pouvez vous abonner à partir de 6,99 euros par mois (pour l'offre avec publicités). D'autres offres existent également sans pub : l'abonnement standard à 10,99 euros par mois et l'abonnement premium à 15,99 euros par mois.