Cross : une nouvelle enquête toujours plus palpitante pour le détective de Prime Video

Thriller psychologique tiré d'une série de romans à succès, "Cross" revient sur Prime Video avec de nouveaux épisodes.

Imaginé d'abord sur papier - dans 32 ouvrages ! - Alex Cross est devenu un héros de série depuis le 14 novembre 2024 sur Prime Video. Le détective est né sous la plume de l'auteur américain à succès James Patterson, à qui l'on doit aussi la série de livres Women's Murder Club. La série TV, elle, a été créée par Ben Watkins, acteur passé notamment par les plateaux des Feux de l'amour et Burn Notice, devenu producteur, scénariste et réalisateur (Hand of God).

Pour jouer le héros qui donne son nom à la fiction, la production a choisi Aldis Hodge (City on a Hill, Black Adam), mais les spectateurs retrouveront aussi Isaiah Mustafa (Ça : Chapitre 2, Shadowhunters), Juanita Jennings (Amour, gloire et beauté) ou encore Sharon Taylor (Les 100).

Une saison 2 pour Cross

Avant même la sortie de ses premiers épisodes, le thriller avait été renouvelé par Prime Video pour une saison 2. Celle-ci est en ligne depuis le 11 février 2026. Dans ces nouveaux épisodes, un businessman milliardaire Lance Durand (Matthew Lillard) demande la protection du FBI : il a reçu une menace de mort et se retrouvé lié au meurtre d'un playboy milliardaire. Alex Cross et Kayla Craig mènent l'enquête pour établir la vérité et protéger Lance Durand.

S'abonner à Prime Vidéo

Quelle est l'intrigue de la série Cross ?

Dans la saison 1, Alex Cross, inspecteur de la criminelle de Washington et psychologue, doit faire face à un tueur en série sadique qui laisse une série de corps éparpillés dans la ville. En pleine traque, essayant de percer l'esprit de ce dangereux criminel, une mystérieuse menace surgissant du passé du policier vient perturber sa famille en deuil et peser sur sa carrière.

Dans la saison 2, le magnat des affaires Lance Durand contacte le FBI pour obtenir une protection après avoir reçu une menace de mort. Le détective Alex Cross et l'agent du FBI Kayla Craig mènent une nouvelle mission pour protéger Durand et retrouver le tueur d'un playboy milliardaire, qui laisse derrière lui des indices macabres.

Qui est au casting de la série Cross ?

Aldis Hodge : Alex Cross

Isaiah Mustafa : John Sampson

Juanita Jennings : Regina Cross

Sharon Taylor : Oracene Massey

Melody Hurd : Janelle Cross

Jennifer Wigmore : Chief Anderson

Caleb Elijah : Damon Cross

Samantha Walkes : Elle Monteiro

Ryan Eggold : Ed Ramsey

Alona Tal : Kayla Craig

Eloise Mumford : Shannon Witmer

Johnny Ray Gill : Bobby Trey

Où voir la série Cross en streaming ?

Vous pouvez visionner la série Cross en exclusivité sur Prime Video dès le 14 novembre 2024. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.