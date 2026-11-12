L'impératrice : la fin de l'histoire de Sissi dans la saison 3 sur Netflix

Toujours entre drame historique et destin de femme hors-norme, la série "L'Impératrice" s'achève avec sa troisième saison sur Netflix.

Clap de fin pour L'impératrice. La série allemande qui raconte la vie tourmentée de Sissi s'achève à l'issue de sa saison 3, diffusée sur Netflix depuis le 12 novembre 2026. Dans cette dernière salve d'épisodes, l'empereur Franz revient profondément traumatisé par la guerre de Sardaigne. Subissant l'infidélité de son mari, la résistance de la cour et son propre état de santé déclinant, Elisabeth quitte Vienne pour reprendre des forces. Elle rencontre par hasard le chef de la révolution hongroise, et leur attirance mutuelle va lui poser un nouveau dilemme : écouter son cœur ou rester une impératrice au service de son peuple...

Quelle est l'intrigue de la série L'Impératrice ?

L'impératrice raconte l'histoire de Sissi l'Impératrice, qui épouse l'Empereur Franz Joseph et doit apprendre à naviguer entre les intrigues de cour. Dans la saison 3, L'empereur Franz revient profondément marqué de la guerre dévastatrice de Sardaigne. Élisabeth tente de le soutenir, en vain. Face aux obstacles, elle décide de quitter Vienne pour se ressourcer sur une île lointaine. Mais sa rencontre avec le chef de la révolution hongroise, le comte Andrássy, va venir tout bouleverser.

Quels acteurs au casting de la série L'Impératrice ?

Devrim Lingnau : Sissi

Philip Froissant : Franz Joseph

Dejan Bućin : le comte Andrássy

Melika Foroutan : Sophia

Runa Greiner : Charlotte von Stubenberg

Johannes Nussbaum : Archiduc Maximilian

Almila Bagriacik : Leontine von Apafi

Jördis Triebel : Ludovika

Alexander Finkenwirth : Maximilian Joseph in Bavaria

Christophe Favre : Napoléon III

Où voir la série L'Impératrice en streaming ?

Pour regarder L'Impératrice, il faut s'abonner à Netlflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 7,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 14,99 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 21,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).