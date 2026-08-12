The Agency : que réserve la saison 2 du remake américain du Bureau des légendes ?

Diffusée depuis 2024, "The Agency" est une série américaine et remake de la série Française le bureau des légendes. La saison 2 arrive le 13 août 2026.

The Agency est une série dramatique américaine d'espionnage dont le scénario vous semblera familier. Il s'agit en effet du remake us de la célèbre série à succès française Le bureau des légendes, créée par Éric Rochant et interprétée par Mathieu Kassovitz, Sarah Giraudeau, Jean-Pierre Darroussin ou encore Zineb Triki.

Aux commandes du remake, on retrouve Jez Butterworth (Jerusalem, The Ferryman) et John-Henry Butterworth (Ford VS Ferrari) au scénario et George Clooney comme producteur. Éric Rochant et Alex Berger (producteur sur Le bureau des légendes) sont également impliqués dans le développement de cette nouvelle version. Série Showtime accessible via Paramount+, The Agency est diffusée en France sur Canal+ et MyCanal.

Forte de son succès, The Agency a été renouvelée pour une saison 2. Toujours avec Michael Fassbender dans le rôle de Martien, qui va devoir tout faire pour sauver Samia, la femme qu'il aime, prisonnière politique au Soudan. Les épisodes sont diffusés sur Canal+ et en streaming sur MyCanal à partir du 13 août.

Quelle est l'intrigue de The Agency ?

Martian est un agent de la CIA formé pour des missions longues durées. Il peut passer plusieurs années dans la peau d'un autre pour récupérer des informations cruciales. Lorsque Martian est rappelé à Londres après sa dernière mission, l'adaptation à la "vraie vie" est difficile. Martian a du mal à oublier sa fausse identité et quand une ancienne conquête, rencontrée sous couverture, refait surface, l'agent ne résiste pas. Il se lance alors dans une histoire dangereuse et interdite. Dans la saison 2, Martien est prêt à tout pour sauver Samia, prisonnière politique au Soudan.

Quel casting pour The Agency ?

Michael Fassbender : "Martian"

"Martian" Jodie Turner-Smith : Samia Zahir

Samia Zahir Jeffrey Wright : Henry

Henry Richard Gere : Bosko

Bosko Katherine Waterston : Naomi

Naomi John Magaro : Owen

Owen Hugh Bonneville : James Richardson

Où découvrir The Agency en streaming ?

La série The Agency est diffusée sur le réseau américain Showtime et sur Paramount+. Alors que sa sortie en France est prévue sur Canal+, vous pouvez redécouvrir Le bureau des légendes en souscrivant à l'offre myCANAL dès 19,99 euros par mois (Paramount+ y est inclus), ou directement sur la plateforme de streaming pour 7,99 euros par mois (abonnement standard) ou 10,99 euros par mois.