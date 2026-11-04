Black Doves : la suite du thriller haletant avec Keira Knightley sur Netflix

La série britannique "Black Doves" créée par Joe Barton revient pour une suite mêlant encore une fois drame, espionnage et romance.

Pour les fans de thrillers d'espionnage et de drames psychologiques, voilà un cadeau de Noël en avance de la part de Netflix : la suite de Black Doves. Avec Keira Knightley et Ben Wishaw dans le rôle d'un improbable duo d'espions, la série d'espionnage qui combine mystère, action, passion interdite et tension diplomatique revient pour une saison 2 ce jeudi 5 novembre 2026.

Dans les nouveaux épisodes de Black Doves, Helen (Keira Knightley) continue d'espionner pour les colombes noires, l'organisation secrète pour laquelle elle travaille. Mais alors que son mari Wallace (Andrew Buchan) s'apprête à devenir Premier ministre, sa responsable Joan Reed (Sarah Lancashire) se retrouve prise au piège d'un impitoyable complot qui vise à ébranler sa position au sein des colombes noires...

Quelle est l'intrigue de Black Doves ?

Black Doves suit Helen Webb, une mère de famille à l'identité secrète qui, depuis des années, transmet à une mystérieuse organisation les secrets de son mari, un homme politique. Mais tout bascule lorsque Jason, son amant, est assassiné. La mentore d'Helen fait alors appel à Sam, un vieil ami, pour la protéger. L'enquête qu'ils mènent pour tenter de découvrir l'assassin va dévoiler une vaste conspiration aux multiples ramifications. Face aux dilemmes moraux qui se présenteront à eux, les deux espions feront-ils les bons choix ?

Quels acteurs au casting de Black Doves ?

Keira Knightley : Helen

Sarah Lancashire : Reed

Ben Whishaw : Sam

Andrew Buchan : Wallace

Andrew Koji : Jason

Kathryn Hunter : Lenny Lines

Ella Lily Hyland : Williams

Gabrielle Creevy : Eleanor

Omari Douglas : Michael

Luther Ford : Hector

Adeel Akhtar : Richard Eaves

Paapa Essiedu : Elmore Fitch

Sam Riley

Où voir Black Doves en streaming ?

Pour retrouver Keira Knigthley en espionne dans la saison 2 de Black Doves, rendez-vous le 5 novembre 2026 sur Netflix. Pour cela, mais aussi regarder d'autres séries et films du catalogue, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Trois options s'offrent à vous : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).