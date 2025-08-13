Alien Earth : quand se situe la nouvelle série de Disney+ par rapport au reste de la franchise ?

"Alien: Earth" est une série de science-fiction basée sur la célèbre franchise cinématographique initiée par Ridley Scott en 1979. Les premiers épisodes sortent en France le 13 août 2025.

Après le succès du film Alien: Romulus, la célèbre franchise de Ridley Scott est de retour, cette fois-ci sur le petit écran. Mais que nous réserve Alien: Earth ? Cette nouvelle série de 8 épisodes créée par Noah Hawley (Fargo) est un évènement pour les fans puisque, pour la première fois, l'histoire se déroule en 2120 sur Terre. Oui, vous pourrez (enfin) voir un xénomorphe se promener sur Terre !

L'intrigue se déroule donc 18 ans avant les événements du premier film Alien. Il est toujours mieux d'avoir vu les films pour bien saisir d'éventuelles références et clins d'œil, mais ce n'est ici pas non plus indispensable.

Concernant le casting, c'est l'actrice Sydney Chandler (la fille de Kyle Chandler) qui tiendra le premier rôle aux côtés d'Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis et David Rysdahl. Les deux premiers épisodes sont mis en ligne le 13 août, avec une diffusion de la suite chaque mercredi jusqu'au 23 septembre.

Quelle est l'intrigue de la série Alien: Earth ?

An 2120, une jeune femme et un groupe de soldats font une terrifiante découverte : un mystérieux vaisseau spatial vient de s'écraser sur Terre… et à l'intérieur de l'épave du crash se trouve une forme de vie constituant une énorme menace pour la planète. Confrontée à de terrifiants prédateurs venus d'ailleurs, l'équipe va devoir lutter pour sa propre survie, mais devra également agir pour protéger la planète tout entière.

Quels acteurs au casting d'Alien: Earth ?

Sydney Chandler

Alex Lawther

Timothy Olyphant

Essie Davis

Samuel Blenkin

Babou Ceesay

David Rysdahl

Adrian Edmondson

Adarsh ​​Gourav

Jonathan Ajayi

Erana James

Lily Newmark

Diem Camille

Moe Bar-El

Où voir Alien: Earth en streaming ?

La sortie de la série Alien: Earth est prévue pour le 13 août sur Disney++ en France (deux épisodes à cette date, puis un épisode chaque mercredi). Pour trembler devant les nouveaux xénomorphes de cette série mais aussi profiter d'autres films et séries de science-fiction comme The Mandalorian ou les autres séries tirées de l'univers de la saga Star Wars, par exemple, il suffit de s'abonner à la plateforme de streaming. Sachez que l'abonnement à Disney+ est disponible pour 5,99 € par mois (avec publicités), 9,99 € par mois (deux écrans mais pas de pub), ou 13,99 € par mois (tous les avantages dont 4 écrans).