LOL In Real Life : un concept qui fait hurler de rire le public est introduit dans la nouvelle version du jeu de Prime Video

LOL IRL est une émission de divertissement française et spin-off de LOL : qui rit, sort. Pour l'occasion, le concept change légèrement.

2021, dans un monde déprimé par le COVID, une nouvelle émission de divertissement débarque pour redonner le sourire aux téléspectateurs : LOL, qui rit, sort. Elle est présentée par Philippe Lacheau et produite par Endemol. Le concept de l'émission est très simple : dix humoristes sont réunis dans la même pièce et doivent y rester le plus longtemps possible. La seule règle ? Éviter de rire à tout prix. Les dix joueurs vont donc tenter de provoquer l'hilarité de leurs adversaires, mais aussi de garder leur sérieux.

Le 21 novembre 2025, une déclinaison du jeu à succès voit le jour : LOL : In Real Life. Contrairement à l'émission originale, les participants ne sont pas enfermés dans un studios mais évoluent... Dans la vraie vie ! Cinq célébrités sont lâchées dans un aéroport rempli de voyageurs qui ne sont pas au courant que l'émission est tournée. Vous l'avez compris, le concept est décliné sur le principe de la caméra cachée, toujours très populaire auprès des spectateurs ! La règle fondamentale (ne pas rire) reste la même, avec un défi supplémentaire : les célébrités du programme doivent piéger les voyageurs et provoquer des fous rires afin de récolter un maximum de points !

Comme pour l'émission mère, le gagnant remporte une somme versée à l'association caritative de son choix. Pour la première saison de ce spin-off mise en ligne le 21 novembre 2025, Philippe Lacheau accueille l'humoriste Redouane Bougheraba, l'acteur Franck Dubosc, l'influenceuse Paola Locatelli (Paola Lct), la chanteuse Clara Luciani et le youtubeur Michou.

Quel est le concept de LOL : IRL ?

On prend les mêmes et on recommence… Mais on change de décors ! Philippe Lacheau anime cette fois une émission tournée directement IRL (In real life : dans la vraie vie) ! Les joueurs, toujours des humoristes et des comédiens, s'affrontent dans un lieu public (un aéroport pour la première saison). Leur mission ? Faire rire des passants. Caméras cachées obligent, ces passants ne savent pas qu'ils participent à une émission pour garantir des réactions naturelles. Les deux artistes qui obtiennent le plus de rire après six heures de jeu, gagnent une place en finale !

Où découvrir LOL : IRL en streaming ?

LOL : In Real Life est diffusé à partir du 21 novembre 2025 sur Prime Video. Depuis 2016, la plateforme du géant Amazon propose de nombreuses émissions de divertissement, séries et films internationaux ou français comme LOL : qui rit, sort et LOL : In Real Life. Pour découvrir tous ces contenus, vous pouvez vous abonner pour 6,99 euros par mois.