The Pitt : la série intense et addictive sacrée aux Emmy Awards, où la voir en streaming ?

La série médicale impulsée par Noah Wyle a remporté l'Emmy Award 2025 de la meilleure série dramatique.

On ne l'avait pas revu en médecin depuis Urgences, Noah Wyle a signé son retour dans une blouse de docteur avec la série The Pitt. La série a débuté sa diffusion le 10 janvier 2025 avec sa première saison, saluée par la critique et le public. Quelques mois plus tard, le 14 septembre 2025, elle est sacrée Meilleure série dramatique aux Emmy Awards. Elle a remporté d'autres prix prestigieux, comme l'Emmy du meilleur acteur pour Noah Wyle ou celui de la meilleure actrice dans un second rôle.

Le projet de la série a pris forme en pleine pandémie de Covid-19 : le comédien imagine alors faire revivre Urgences en explorant les défis des professionnels de santé d'aujourd'hui. Le format est également percutant : chaque saison suit une journée de garde au service des urgences de Pittsburgh. Chaque épisode décrit une heure de garde, pour une plongée intense et immersive aux côtés de ces soignants surmenés et en détresse.

Aux manettes de cette production, John Wells, le créateur de À la Maison-Blanche et Shameless. Pour incarner cette équipe de médecins, la production a fait appel à Noah Wyle (Urgences, The Librarian, Falling Skies), à Isa Briones (Star Trek : Picard), à Drew Powell (Malcolm, Mentalist, Gotham) et toute une série de comédiens de la nouvelle génération.

Quelle est l'intrigue de la série The Pitt ?

Dans l'Amérique actuelle, la série raconte les défis des soignants en première ligne pour recevoir les patients dans un hôpital moderne de Pittsburgh, en Pennsylvanie.

Quels acteurs au casting de la série The Pitt ?

Noah Wyle : Dr Michael " Robby " Robinavitch

Tracey Ifeachor : Dr Collins

Katherine LaNasa : Dana Evans

Patrick Ball : Dr Langdon

Supriya Ganesh : Dr Mohan

Fiona Dourif : Dr McKay

Taylor Dearden : Dr King

Isa Briones : Dr Santos

Drew Powell : Doug Driscoll

Gerran Howell : Whitaker

Shabana Azeez : Javadi

Où voir la série The Pitt en streaming ?

Pour regarder la série The Pitt, il faut se connecter à Max. Pour voir accès à la plateforme de streaming qui propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.