The Pitt : pourquoi il faut absolument voir cette série, de retour pour une saison 2 ?

Sacrée aux Emmy Awards 2025, la série médicale portée par Noah Wyle revient sur HBO Max pour une seconde saison.

Une garde dans un service des urgences fictifs de Pittsburgh, un épisode par heure : c'est le concept simple mais hautement immersif de la série The Pitt. Diffusée depuis janvier 2025, sa première saison a été un vrai succès critique et populaire, à tel point qu'elle a remporté l'Emmy Awards de la meilleure série dramatique la même année. Avant même la diffusion de la saison 2, tous les vendredis à partir du 9 janvier 2026, elle a été renouvelée pour une saison 3. C'est dire l'engouement qu'il y a autour du programme.

Si ce n'est pas déjà fait, nous vous recommandons chaudement de découvrir The Pitt sur HBO Max. La première saison est aussi haletante qu'immersive. Sans quitter les murs du service des urgences (ou à peine), nous suivons les médecins, infirmiers, psychologue ou directeurs d'hôpitaux dans leur quotidien avec les patients. A travers la manière dont ils soignent ou les cas qui leurs sont présentés, la série dresse à la fois le portrait d'un système de santé malade mais aussi d'une Amérique contemporaine fracturée.

Seuls les professionnels de santés, dont on découvre la vie et les fêlures au fur et à mesure des patients qu'ils croisent et des cas qui se présentent, portent tout ça sur leurs épaules. En choisissant d'adopter le format "une saison = une garde" (avec un épisode dédié à chaque heure de garde), The Pitt n'a aucun temps mort et se regarde presque comme un documentaire. Il s'agit d'une série haletante et captivante, dont la seconde saison a déjà été saluée par la critique américaine.

Quelle est l'intrigue de la série The Pitt ?

Dans l'Amérique actuelle, la série raconte les défis des soignants en première ligne pour recevoir les patients dans un hôpital moderne de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Chaque saison suit une journée de garde au service des urgences de Pittsburgh. Chaque épisode décrit une heure de garde, pour une plongée intense et immersive aux côtés de ces soignants surmenés et en détresse.

Quels acteurs au casting de la série The Pitt ?

Noah Wyle : Dr Michael " Robby " Robinavitch

Tracey Ifeachor : Dr Collins

Katherine LaNasa : Dana Evans

Patrick Ball : Dr Langdon

Supriya Ganesh : Dr Mohan

Fiona Dourif : Dr McKay

Taylor Dearden : Dr King

Isa Briones : Dr Santos

Drew Powell : Doug Driscoll

Gerran Howell : Whitaker

Shabana Azeez : Javadi

Où voir la série The Pitt en streaming ?

Pour regarder la série The Pitt, il faut se connecter à Max. Pour voir accès à la plateforme de streaming qui propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.