Machos Alfa : cette série espagnole est très bien notée mais peu de gens la regardent

Si le public français est passé à côté de cette pépite, "Machos Alfa" continue sa vie sur Netflix, avec une saison 5 qui sort le 17 avril 2026.

Arrivée en 2022 sur Netflix, la série Machos Alfa raconte l'histoire de quatre amis en pleine crise de la quarantaine, un peu perdus dans un monde où les femmes s'affirment. Machos Alfa aborde sur le ton de l'humour et de la dérision de nombreux sujets propres aux relations entre hommes et femmes comme le manque de sexualité après plusieurs années de mariage, la difficulté à accepter le renversement du rapport de force financier dans le couple, l'idée de mettre en place une relation libre…

Si la série n'est pas nécessairement un succès d'audience en France, elle reste particulièrement appréciée par son public grâce à son approche satirique de la masculinité traditionnelle et des valeurs contemporaines. La saison 5 est mise en ligne sur Netflix le 17 avril 2026. En revanche, son adaptation française, Super Mâles, a fortement déçue, et n'a pas été renouvelée au-delà de sa première saison sortie en 2025.

Quelle est l'intrigue de Machos Alfa ?

Pedro, Luis, Raul et Santi sont quatre amis qui sont totalement perdus dans le nouveau monde où les femmes s'affirment davantage. Ils essaient tant bien que mal de trouver leurs marques et de s'adapter à cette nouvelle époque.



Quels acteurs au casting de Machos Alfa ?

Fernando Gil : Pedro

Fele Martínez : Luis

Gorka Otxoa : Santi

Raúl Tejón : Raúl

Kira Miró : Luz

María Hervás : Daniela

Raquel Guerrero : Esther

Paula Gallego : Álex

Où voir Machos Alfa en streaming ?

Si vous appréciez les séries loufoques aux dialogues truculents, la série Machos Alfa pourrait bien être faite pour vous. Pour profiter de la série, rendez-vous dès maintenant sur Netflix. Pour s'abonner, il existe trois options : un abonnement essentiel avec publicités (7,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (14,99 euros par mois) ou la formule premium (21,99 euros par mois).