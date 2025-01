Tout le bleu du ciel : les internautes "très déçus" par l'adaptation du roman culte

Le roman à succès de Melissa da Costa est adapté en film par Maurice Barthelemy, disponible sur TF1 et Netflix. Mais les modifications apportées sont loin de plaire aux téléspectateurs.

PROGRAMME TV | Lundi 27 janvier 2025 à 21h10 sur TF1

Le 27 janvier 2025, les abonnés de Netflix et les téléspectateurs de TF1 ont pu découvrir Tout le bleu du ciel, téléfilm co-produit par les deux diffuseurs et très attendu du public. Il s'agit de l'adaptation du best-seller de Mélissa da Costa publié en 2019. C'est dire à quel point les téléspectateurs l'attendaient avec impatience. Le roman et son adaptation racontent l'histoire d'Emile (Hugo Becker), qui découvre être atteint d'une maladie se rapprochant d'Alzheimer, qui décide de tout plaquer pour vivre ses derniers mois loin de l'hôpital. Il se lance dans un road-trip avec Joanne (Camille Lou), une inconnue qui fuit une peine indicible.

Sur les réseaux sociaux, les téléspectateurs se sont dit "extrêmement déçus" par l'adaptation proposée. "Ils ont juste survolés le roman", déplore l'un d'entre eux. "On n'a pas lu le même livre je crois", s'agace un autre, "c'était catastrophique", déplore un autre. En effet, les internautes reprochent à l'adaptation de Tout le bleu du ciel de couper beaucoup de passages jugés clés par les lecteurs (l'histoire de Tom Blue notamment) "qui marquent des tournants dans la relation" entre les deux personnages". C'est également le personnage d'Emile qui a déçu les adeptes du roman, "insupportable" dans le film selon eux. 'Je ne reconnais pas du tout le personnage", écrit un internaute, quand d'autres le trouvent "plus désagréable" que celui du roman. Le jeu des acteurs est toutefois salué, même par ceux qui déplorent les choix scénaristiques et d'interprétation.

Une fin différente de celle du roman

"On est frustré en voyant le film car il manque beaucoup d'éléments marquants et importants de l'histoire", commente un fan. C'est notamment la fin qui insurge les internautes sur le réseau social X : "elle ne correspond pas du tout au roman". Attention, spoilers : le téléfilm s'achève par la mort d'Emile, devant un coucher de soleil, révélant juste ensuite que Joanne est enceinte de celui qui est devenu son compagnon au cours du voyage. Auparavant, elle avait prévenu la famille d'Emile que la fin était proche. "Modifier à ce point la fin enlève le charme du voyage que nous avons partagé avec eux durant le roman", tranche un fan.

De son côté, en amont de la diffusion, l'autrice Mélissa da Costa se disait séduite sur son compte Facebook, tout en concèdent qu'une adaptation est toujours faite de choix, de coupures (obligatoires), de quelques libertés (qui répondent à des choix scénaristiques pas forcément visibles pour le grand public). Pourtant je vous le garantis, l'âme du roman est là, l'émotion intacte".

fiche série

Quelle est l'intrigue de Tout le bleu du ciel ?

Emile apprend qu'il est atteint d'une maladie orpheline proche de celle d'Alzheimer et qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Il décide de tout quitter pour partir sur les routes dans un vieux camping-car avec une inconnue, Joanne, qui a répondu à sa petite annonce. Leur voyage va venir chambouler leurs certitudes et faire naître des sentiments qu'ils n'espéraient plus.

Quels acteurs au casting de Tout le bleu du ciel ?

Camille Lou : Joanne

Hugo Becker : Emile

Marie Denarnaud : Isabelle

Jeannine Vissac : Myrtille

Karine Monneau : Anne

Nelly Lawson : Chloé

Marie Barraud : Marjorie

Kevin Garnichat : Sébastian

Greg Nardella : Marc

Ludivine Bluche : Sophie

Mickaël Coinsin : Baptiste

César Allaigre : Paul

Eva Recoquillon : Maëlle

Où voir Tout le bleu du ciel en streaming ?

Tout le bleu du ciel est diffusé simultanément à la télévision et en streaming. Le 27 janvier 2025, TF1 diffuse le téléfilm en prime time, tandis qu'il est également mis en ligne à cette date en streaming sur Netflix, qui l'a co-produit. Pour le découvrir, il suffit donc d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming, dont les tarifs varient suivant les offres de 5,99 euros par mois à 19,99 euros par mois.