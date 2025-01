Tout le bleu du ciel : le film TF1 et Netflix adapté du best-seller est-il inspiré d'une histoire vraie ?

Le roman à succès de Melissa da Costa est adapté en film par Maurice Barthelemy et diffusé sur Netflix et TF1. Mais son histoire tragique est-elle adaptée d'une histoire vraie ?

Le 27 janvier 2025, les abonnés de Netflix et les téléspectateurs de TF1 peuvent découvrir Tout le bleu du ciel, téléfilm co-produit par les deux diffuseurs et très attendu du public. En effet, il s'agit de l'adaptation du best-seller de Mélissa da Costa publié en 2019, qui figure également sur la liste des 25 romans préférés des Français, selon une consultation établie par France Télévisions et la BBC et dont les résultats ont été dévoilés en décembre 2022. L'adaptation de ce roman qui a ému des milliers de lecteurs est réalisée par Maurice Barthélémy (RRRrrrr!!!, Low Cost...) et portée par deux acteurs bien connus du petit écran : Camille Lou et Hugo Becker, qui s'étaient déjà donnés la réplique dans la série Je te promets.

Le public peut découvrir l'histoire d'Emile, presque trentenaire qui découvre être atteint d'une maladie se rapprochant d'Alzheimer, qui décide de tout plaquer pour vivre ses derniers mois loin de l'hôpital. Il se lance dans un road-trip avec Joanne, une inconnue qui fuit une peine indicible. Mélissa da Costa n'a jamais confirmé que le récit d'Emile et Joanne s'inspirait d'une histoire vraie. En revanche, interrogée sur ses inspirations en conférence de presse, l'autrice a précisé qu'elle a commencé à écrire ce roman à 17 ans, pour "écrire une belle histoire d'amour sous forme de voyage, d'échappée, d'ode à la liberté."

En revanche, si Emile et Joanne n'existent pas, elle s'est inspirée d'une expérience personnelle pour peindre avec plus d'authenticité les personnages : elle a pu accompagner des personnages âgées, dont certaines étaient atteintes d'Alzheimer mais également leurs aidants, lors de vacances avec Les petits frères des pauvres. Cela a pu l'aider à dépeindre la relation de Joanne et Emile. Cependant, la maladie dont souffre Emile est, elle, fictive : Alzheimer est une maladie qui se déclare principalement chez les personnages âgées, mais elle peut se manifester dans certains cas très rares à partir de 30 ans, selon l'Institut Pasteur de Lille.

Quelle est l'intrigue de Tout le bleu du ciel ?

Emile apprend qu'il est atteint d'une maladie orpheline proche de celle d'Alzheimer et qu'il ne lui reste plus que quelques mois à vivre. Il décide de tout quitter pour partir sur les routes dans un vieux camping-car avec une inconnue, Joanne, qui a répondu à sa petite annonce. Leur voyage va venir chambouler leurs certitudes et faire naître des sentiments qu'ils n'espéraient plus.

Quels acteurs au casting de Tout le bleu du ciel ?

Camille Lou : Joanne

Hugo Becker : Emile

Marie Denarnaud : Isabelle

Jeannine Vissac : Myrtille

Karine Monneau : Anne

Nelly Lawson : Chloé

Marie Barraud : Marjorie

Kevin Garnichat : Sébastian

Greg Nardella : Marc

Ludivine Bluche : Sophie

Mickaël Coinsin : Baptiste

César Allaigre : Paul

Eva Recoquillon : Maëlle

Où voir Tout le bleu du ciel en streaming ?

Tout le bleu du ciel est diffusé simultanément à la télévision et en streaming. Le 27 janvier 2025, TF1 diffuse le téléfilm en prime time, tandis qu'il est également mis en ligne à cette date en streaming sur Netflix, qui l'a co-produit. Pour le découvrir, il suffit donc d'avoir un abonnement à la plateforme de streaming, dont les tarifs varient suivant les offres de 5,99 euros par mois à 19,99 euros par mois.