High Potential : HPI à la sauce américaine sur Disney +

À quoi ressemble Morgane dans la version américaine de HPI ? Réponse sur Disney+ qui diffuse High Potential. Les infos sur le programme.

Le remake dépassera-t-il l'original ? Sur Disney++ débarque à partir du 23 janvier la première saison de la version américaine de la série HPI, intitulée High Potential. La fiction française aux audiences stratosphériques connaît un grand succès à l'étranger aussi avec une diffusion dans 105 pays et 280 millions de téléspectateurs intéressés. Pas étonnant que les Etats-Unis aient souhaité avoir leur propre version de l'histoire.

Pour réaliser cet équivalent US, qui compte 13 épisodes, le scénario a été confié à Drew Goddard (The Good Place, Seul sur Mars) et reprend les éléments de la série française en mettant en scène une mère célibataire brillante, capable de résoudre des crimes. Au casting de ce remake, le personnage incarné par Audrey Fleurot en France a été proposé à Kaitlin Olson (Philadelphia, Very Bad Nanny), également productrice de la série. L'inspecteur Karadec prend les traits de Daniel Sunjata (Rescue Me : les héros du 11 septembre). On retrouve aussi Javicia Leslie (The Family Business, Batwoman) et Judy Reyes (Scrubs) au casting.

Quelle est l'intrigue de la série High Potential ?

Une femme de ménage, mère célibataire avec trois enfants à charge, utilise ses capacités intellectuelles très supérieures à la moyenne pour aider à résoudre un crime complexe. La police l'engage en tant que consultante pour travailler avec un détective chevronné.

Quels acteurs au casting de la série High Potential ?

Kaitlin Olson : Morgan

Daniel Sunjata : Karadec

Javicia Leslie : Daphne

Deniz Akdeniz : Lev " Oz " Osma

Judy Reyes : Selena Soto

Amirah J : Ava

Matthew Lamb : Elliot

Garret Dillahunt : Lieutenant Melon

Taran Killam : Ludo Radovic

Où voir la série High Potential en streaming ?

L'adaptation américaine d'HPI est diffusée en exclusivité sur Disney+. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 5,99 euros par mois, l'offre Premium à 13,99 euros par mois (139,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 9,99 euros par mois (99,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.