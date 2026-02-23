Paradise : l'intriguant thriller de Disney+, qui a passionné les abonnés l'an dernier, revient pour une saison 2

La série dramatique américaine créée par Dan Fogelman avec Sterling K. Brown, revient pour une saison 2 après le succès de ses premiers épisodes.

C'est l'une des séries qui a pris tout le monde par surprise en 2025. Paradise est une série entre le drame et le thriller, créée par Dan Fogelman, le père de This is us. La première saison, difficile à résumer en raison de ses rebondissements qui interviennent dès la fin du premier épisode et qui repose sur le principe de multiples révélations, avait été un véritable succès critique et populaire.

Diffusés le 28 janvier 2025 sur Disney++, ses premiers épisodes voient Sterling K. Brown (This is us, Black Panther) dans le rôle d'un agent des services secrets, James Marsden (X-Men) dans celui du président américain et Julianne Nicholson (Mare of Eastwon) en manipulatrice de l'ombre. Un casting prestigieux donc, pour un programme qui a su trouver son public : elle récolte la note de 3,9/5 de la presse et 4/5 des spectateurs sur Allociné. Outre-Atlantique, les notes sont également très bonnes, puisqu'elle a décroché 86% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes.

Paradise a logiquement été renouvelée pour une saison 2, mise en ligne dès le 23 février 2025. L'intrigue reprend directement à la fin de la saison 1. Attention, la suite contient des spoilers sur la première saison. Ne lisez pas si vous n'avez pas encore regardé la série. L'agent de sécurité Xavier part à la recherche de son épouse dans le monde extérieur, tandis que l'équilibre de la communauté Paradise commence à s'effriter et que de nouveaux secrets émergent sur les origines du bunker. Cette saison 2 étend donc l'univers et les intrigues, pour le plus grand bonheur des fans. Espérons simplement que l'effet de surprise ne soit pas passé et que Paradise garde encore quelques bons effets dramatiques dans sa manche pour sa suite. Réponse dès le 23 février 2026.

Quelle est l'intrigue de Paradise ?

Dans Paradise, la tranquillité d'une communauté paisible habitée par certaines des personnalités les plus influentes du monde vole en éclats lorsqu'un meurtre choquant est commis. Certains secrets remontent alors à la surface… L'agent des services secrets en charge de la sécurité du président des États-Unis voit tout son monde s'écrouler quand une enquête aux enjeux considérables débute. Entre mensonges et vérités, une seule chose est sûre : dans Paradise, il ne faut jamais se fier aux apparences.

Quels acteurs au casting de Paradise ?

Sterling K. Brown : Xavier Collins

James Marsden : Cal Bradford

Julianne Nicholson : Sinatra/Samantha

Nicole Brydon Bloom : Jane Driscoll

Eddie Diaz : Mike Garcia

Krys Marshall : Robinson

Sarah Shahi : Gabriela

Aliyah Mastin : Presley

Percy Daggs IV : James

Où voir Paradise en streaming ?

Pour découvrir les secrets que cache la présidence américaine dans Paradise, le 28 janvier 2025 sur Disney+. Pour cela et également profiter des autres séries et films du catalogue, il suffit de s'abonner à la plateforme de streaming. Sachez que l'abonnement à Disney+ est disponible pour 5,99 € par mois (avec publicités), 9,99 € par mois (deux écrans mais pas de pub), ou 13,99 € par mois (tous les avantages dont 4 écrans).