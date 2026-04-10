Malcolm, rien n'a changé : cet acteur adoré n'est pas de retour et a été remplacé

Vingt ans après son épisode final, Malcolm fait son retour sur Disney+. Toute la famille est de retour, ou presque.

Vingt ans après la fin de la série originale, Malcolm et sa famille sont de retour. Depuis le 10 avril 2026, Malcolm : rien n'a changé est diffusé sur Disney+ en France. Toujours créé par Linwood Boomer, cette suite voit Malcolm replonger dans le chaos familial à l'occasion du 40e anniversaire de mariage de ses parents, après s'être éloigné de ses proches pendant plus d'une décennie.

Rien n'a changé dans la famille de Malcolm... ou presque ! La plupart des acteurs reprennent leurs rôles dans cette suite, à l'exception d'Erik Per Sullivan. L'inoubliable interprète de Dewey a émis le souhait de ne pas revenir dans Malcolm : rien n'a changé, car il s'est éloigné depuis longtemps des plateaux de télévision depuis 2010. Il a également déserté les réseaux sociaux, au point que plusieurs rumeurs sur sa disparition sont parfois lancées par ses fans. La comédienne Jane Kaczmarek (Loïs) avait révélé à Purebreak en 2024 qu'Erik Per Sullivan était de retour sur les bancs de l'école pour étudier la littérature victorienne.

Cela ne signifie pas pour autant que Dewey n'a pas de rôle à jouer dans Malcolm : rien n'a changé, puisque l'acteur Caleb Ellsworth-Clark lui prête désormais ses traits. Ce dernier a été aperçu plutôt au cinéma, dans Nightmare Alley, Spirale : l'héritage de Saw ou encore The Silencing. La ressemblance entre les deux comédiens est d'ailleurs assez saisissante.

Quelle est l'intrigue de la série Malcolm ?

Malcolm et sa fille sont entraînés dans le chaos familial lorsque Hal et Lois exigent sa présence pour la fête de leur 40e anniversaire de mariage.

Quels acteurs au casting de la série Malcolm ?

Frankie Muniz : Malcolm

Bryan Cranston : Hal

Jane Kaczmarek : Lois

Christopher Masterson : Francis

Justin Berfield : Reese

Emy Coligado : Piama

Caleb Ellsworth-Clark : Dewey

Anthony Timpano : Jamie

Vaughan Murrae : Kelly

Keeley Karsten : Leah, fille de Malcolm

Kiana Madeira : Tristan, petite-amie de Malcolm

Où voir la série Malcolm en streaming ?

Le retour de la série Malcolm a lieu en exclusivité sur Disney++, le 10 avril 2026. Afin de profiter des épisodes, il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming. Trois offres différentes existent : l'offre avec publicités pour 5,99 euros par mois, l'offre Premium à 13,99 euros par mois (139,90 euros à l'année) qui propose 4 écrans en simultané ou l'offre Standard à 9,99 euros par mois (99,90 euros par an) qui permet d'utiliser la plateforme sur deux écrans maximum.