Hacks : de quoi parle la série comique acclamée ?

Une humoriste star de Las Vegas sur le déclin et une scénariste venue à sa rescousse : le duo plaît depuis 3 saisons, bientôt 4, à voir sur Max. Les infos sur le programme.

Attention au choc des générations avec Hacks, une série comique autour d'un duo féminin très attachant, une humoriste au caractère bien trempé en perte d'inspiration et la jeune autrice embauchée pour booster sa carrière. Renouvelée pour une saison 4, les trois premières saisons sont disponibles sur la plateforme Max et ont déjà séduit public et critiques, avec de multiples récompenses aux Emmy Awards et aux Golden Globes.

Concentrée sur la relation entre une star de la scène vieillissante et sa jeune autrice appelée à la rescousse, la série repose sur les épaules de comédiennes de deux générations différentes : Jean Smart, actrice chevronnée vue dans Fargo, Watchmen, 24 heures chrono, et Hannah Einbinder, humoriste de stand-up dont c'est ici le premier rôle dans une fiction.

Quelle est l'intrigue de la série Hacks ?

Deborah Vance, célèbre humoriste de Las Vegas, doit réinventer son spectacle pour éviter de perdre ses passages au Palmetto Casino. Son agent embauche Ava, une jeune autrice, pour l'aider à moderniser ses textes et séduire un public plus jeune. D'abord houleuse, la collaboration se mue doucement en amitié.

Quels acteurs au casting de la série Hacks ?

Jean Smart : Deborah Vance

Hannah Einbinder : Ava

Carl Clemons-Hopkins : Marcus

Paul W. Downs : Jimmy

Megan Stalter : Kayla

Rose Abdoo : Josefina

Mark Indelicato : Damien

Helen Hunt : Winnie Landell

J. Smith-Cameron : Kathy Vance

Jordan Gavaris : Logan

Kaitlin Olson : DJ Vance

Christopher McDonald : Marty

Dylan Gelula : Mirya

Où voir la série Hacks en streaming ?

Hacks est une série comique d'HBO à voir aux Etats-Unis sur la plateforme de streaming consacrée, Max. Mais en France, le programme n'est pas encore disponible : la première saison sort sur Netflix le 20 avril 2025. Pour l'heure, on ne sait pas quand les autres saisons seront disponibles en France, et sur quelle plateforme de streaming.