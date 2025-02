Bref 2 : la série culte est de retour, mais un gros changement va décontenancer les fans

14 ans après son dernier épisode, la série française revient pour de nouveaux épisodes sur Disney+.

A l'époque des formats courts de Canal++, Bref s'est imposé comme un monument. La série de Kyan Khojandi et Bruno Muschio diffusée en 2011 avait marqué les esprits par son style percutant, court (deux minutes à peine), et son identité narrative assumée qui dépeint les affres d'une génération, ses dilemmes existentiels et l'absurdité de son quotidien.

Quatorze ans plus tard, la série française signe un retour inattendu. Avec un revirement : le héros (Kyan Khojandi toujours) a 40 ans, une vie familiale, sentimentale et professionnelle toujours aussi chaotique. Mais il entame enfin le bilan de sa vie... et sa remise en question. Attention, ça va faire mal.

Les fans retrouveront le héros et une bonne partie du reste de la bande (Alice David, Bérengère Krief, Mikaël Alhawi, Baptiste Lecaplain, Eric Reynaud-Fourton...) ainsi que de nouveaux venus (Jean-Paul Rouve, Laura Felpin, Alexandre Astier, Doria Tillier...). Mais ce n'est pas ce bal de guest-stars qui va surprendre le plus les spectateurs. Le principal changement qu'apporte cette saison 2 de Bref, outre l'évolution morale de son personnage, reste son format : adieu les 80 épisodes de 2 minutes à peine. Place à six épisodes seulement, mais d'une durée de trente à quarante minutes chacun environ. De quoi laisser le temps aux protagonistes d'évoluer, de réfléchir, de mûrir, sans pour autant abandonner complètement la créativité narrative et visuelle de la série.

"On avait plus de choses à raconter, on est arrivés avec dix ans d'idées, de réflexions, d'envies", explique Kyan Khojandi le 13 février 2025 sur France Inter. Ces épisodes plus longs ont ainsi permis aux créateurs de "développer des dialogues et creuser dans les personnages". Autre évolution, et pas des moindres : la série n'est plus diffusée sur Canal+. Il faut désormais un abonnement à la plateforme de streaming Disney+ pour découvrir cette nouvelle salve d'épisodes, ainsi que la première !

Notre critique de Bref 2

Quelle est l'intrigue de Bref 2 ?

Après avoir décortiqué les affres de la fin de la vingtaine, la saison 2 de bref s'attaque aux nouvelles problématiques de son protagoniste, aujourd'hui âgé de 40 ans : les relations amoureuses, le rapport aux parents, les nouvelles rencontres, l'amitié, la parentalité, la remise en question.

Quels acteurs au casting de Bref 2 ?

Kyan Khojandi

Baptiste Lecaplain

Bérengère Krief

Alice David

Keyvan Khojandi

Mikaël Alhawi

Laura Felpin

Jean-Paul Rouve

Alexandre Astier

Doria Tillier

Orelsan

Gringe

Jonathan Cohen

Mister V

McFly & Carlito

Freddy Gladieux

Noémie Lvovsky

Bertrand Usclat

Où voir Bref 2 en streaming ?

Bref 2, ou la saison 2 de bref, est mise en ligne dès le 14 février 2025. Les fans devront posséder un abonnement à Disney++ pour découvrir ces six nouveaux épisodes, mais également l'intégralité de la saison 1, en streaming. Rappelons que les tarifs varient selon les offres : de 5,99 euros par mois pour l'abonnement avec publicités à 9,99 euros par mois pour l'abonnement standard, jusqu'à 13,99 euros par mois pour l'abonnement premium.