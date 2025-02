Une nouvelle série romantique made in France est à voir sur Prime Video

La série "Dear You" est une comédie romantique avec Carla Poquin, Louka Meliava et Terence Telle, disponible le 7 février 2025 sur Prime Video.

Adaptation de la saga phénomène d'Emily Blaine, Dear You est une comédie romantique française mêlant amour, humour et sensualité. Réalisée par Julien Carpentier (La vie de ma mère), cette série en 15 épisodes de 20 minutes se déroulant dans l'univers élégant et effervescent d'un palace dépeint la vie trépidante et complexe d'une parisienne jonglant entre obligations professionnelles et préoccupations amoureuses.

Apportant un vent de fraîcheur avec son casting, Dear You révèle des visages inconnus du grand public et explore les relations modernes, mettant en lumière les questions que se pose une génération en quête de sens. Dans un monde où tout va vite, est-il encore possible d'établir une relation authentique ?

Quelle est l'intrigue de la série Dear You ?

Alma, une jeune parisienne travaillant dans un palace doit à la fois satisfaire les demandes d'exigeants clients et gérer ses histoires de cœur. Tandis qu'elle semble être partie du mauvais pied avec un charismatique millionnaire qui s'est installé à l'hôtel, elle se rapproche du nouveau barman et passe ses nuits à tchatter avec le mystérieux Mr Nobody sur l'appli Dear You. Et comme si sa vie n'était pas assez mouvementée comme ça, elle se retrouve mêlée malgré elle à la disparition d'une cliente.

Quels acteurs au casting de Dear You ?

Carla Poquin : Alma

Louka Meliava : Alex

Terence Telle : Naïm

Vanessa Missé : Jo

Juliette Katz : Océane

Lionel Erdogan

Monsieur Poulpe

Où voir Dear You en streaming ?

La première saison de Dear You sort le 7 février 2025 sur Prime Video. Pour découvrir la trépidante vie amoureuse d'Alma, il suffit donc de s'abonner à la plateforme de streaming qui propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.