Si l'IA vous inquiète, cette mini-série allemande de Netflix ne va pas vous rassurer

"Cassandra" est une série allemande qui suit une famille en proie avec une créature robotisée maléfique. Les six épisodes de la saison 1 sont disponibles en streaming sur Netflix depuis le 6 février 2025.

Depuis que le monde a basculé dans l'aire digitale, les contenus dystopiques ont envahi nos plateformes de streaming. Ex Machina, M3GAN, Big Bug, l'IA alimente nos fantasmes ... Et nos cauchemars. Cassandra est une mini-série allemande réalisée par Benjamin Gutsche (All you need) dont les six épisodes de ce thriller science-fiction suivent la descente aux enfers d'une famille persécutée par une Intelligence Artificielle aux lourds secrets.

Inspirée de la nouvelle primée publiée en 1967 Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie, Cassandra est disponible en streaming sur la plateforme de vidéo à la demande Netflix depuis le 6 février 2025.

Quelle est l'intrigue de Cassandra ?

Samira emménage avec son mari et sa fille dans une maison inoccupée depuis le mystérieux décès de ses habitants, 50 ans plus tôt. Sur place, elle découvre une créature robotique surmontée d'un écran où apparait le visage d'une femme. Ce robot, conçu dans les années 1970, répond au nom de Cassandra et prend vie pour se mettre au service de cette nouvelle famille. Si elle anticipe et répond aux moindres besoins, Cassandra devient peu à peu oppressante et Samira est témoins de scènes inquiétantes. Alors qu'elle peine à convaincre son mari, la mère de famille comprend pourtant que l'aimable Cassandra cache en vérité un terrible secret. Et qu'il sera très difficile de lui échapper : l'Intelligence Artificielle n'a pas l'intention de perdre une nouvelle famille.

Quel casting pour la série Cassandra ?

Lavinia Wilson : Cassandra

Cassandra Mina Tander : Samira

Samira Mark Lewis : Horst

Horst Michael Klammer : David

David Joshua Kantara : Fynn

Où découvrir Cassandra en streaming ?

Les six épisodes de la mini-série allemande Cassandra sont disponibles en streaming sur le service de Netflix. La plateforme au N rouge est réputée pour ses séries et films de science-fiction, comme Cassandra, ou encore la cultissime série Black Mirror qui aborde les dysfonctionnements d'une société connectée. Pour découvrir ces contenus, vous pouvez vous abonner à Netflix dès 5,99 euros par mois (abonnement avec publicités). D'autres offres, à 13,49 euros par mois et 19,99 euros par mois, proposent le visionnage sans publicités.