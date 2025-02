The Head : une série à suspense disponible sur Max

Trois saisons, trois missions scientifiques vouées à se terminer dans un bain de sang dans The Head, dont la saison 3 est disponible sur Max. Les infos sur le programme.

Que ce soit en plein Antarctique ou au beau milieu de l'Océan Pacifique, rien n'explique a priori les meurtres commis au sein de deux équipages scientifiques. Avec une même idée de départ déclinée dans deux environnements hostiles imposant des huis clos, les deux premières saisons The Head, disponibles sur la plateforme Max, fonctionnent comme des whodunit.

Le 5 février 2025 arrive la saison 3 de la série -qui sera la dernière- composée de trois épisodes où, cette fois, le biologiste Arthur Wilde pose ses valises au milieu du désert avec un nouveau groupe de scientifiques.

Distribution internationale pour cette série originale : l'Américain John Lynch (The Fall), qui joue dans les deux saisons le professeur Wilde, à la tête des expéditions, le Japonais Tomohisa Yamashita (Les Gouttes de Dieu), les Espagnols Alvaro Morte et Enrique Arce (vus dans la Casa de Papel) et aussi le Français Thierry Godard (Coeurs noirs).

Quelle est l'intrigue de la série The Head ?

Dans la saison 1, des scientifiques découvrent dans une station de recherche du pôle Sud, que tous leurs collègues ont été assassinés ou ont disparu.

Dans la saison 2, une autre équipe scientifique, cette fois à bord d'un immense cargo au milieu de l'océan Pacifique, découvre qu'un meurtre a été commis avec un mode opératoire rappelant le cauchemar de la saison 1.

Dans la saison 3, c'est au plein milieu du désert du Sahara qu'une nouvelle équipe de chercheurs se retrouve confronté à d'étranges décès de ses membres.

Quels acteurs au casting de la série The Head ?

John Lynch : Dr. Arthur Wilde

Tomohisa Yamashita : Aki Kobayashi

Alexandre Willaume

Richard Sammel : Erik Osterland

Laura Bach : Annika Lundqvist

Alvaro Morte : Ramon Lazaro

Olivia Morris : Rachel Russo

Moe Dunford : Alex Kurtz

Josefin Nelden : Amy

Hovik Keuchkerian : Charlie

Sota Fukushi : Yuto

Katharine O'Donnelly : Dr. Maggie Mitchell

Thierry Godard : Jacques Renaud (uniquement saison 2)

Où voir la série The Head en streaming ?

Pour regarder la série The Head, il faut se connecter à Max. Pour voir accès à la plateforme de streaming qui propose des contenus du studio américain Warner (séries HBO, films Warner Bros., documentaires Discovery etc.), il est nécessaire de s'acquitter d'un abonnement. Trois offres différentes existent : l'offre Max Basic avec publicités et sans engagement pour 5,99 euros par mois, l'offre Max Standard à 9,99 euros par mois sans pub en Full HD qui propose 2 écrans en simultané avec accès aux chaînes Boomerang, Cartoon Networ, CNN International, TCM Cinéma, Discovery Channel entre autres, ou l'offre Max Premium à 13,99 euros par mois, en Full HD ou 4K Ultra HD, sans pub et sans engagement qui permet d'utiliser la plateforme sur quatre appareils en simultané avec de nombreuses chaînes supplémentaires.