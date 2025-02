Clean Slate : Laverne Cox revient avec une sitcom feel good sur Prime Video

"Clean slate" est une série comique créée par Laverne Cox, qui interprète aussi le rôle principal. La série est disponible en streaming sur la plateforme Prime Video depuis le 7 février 2025.

Clean State est une série comique et feel good créée par la comédienne transgenre Laverne Cox. Après avoir brillé pendant sept ans dans la série Orange is The New Black, l'actrice n'était pas revenue sur le devant de la scène. C'est désormais le cas avec Clean Slate, une série qu'elle a créée avec Georges Wallace (Batman for ever, The Ladykillers) et Dan Ewen (Dear Santa).

Cette série, qui suit la vie d'une femme revenue dans son petit village natal du sud des États-Unis après sa transition, aborde avec humour et légèreté des sujets de société qui agitent actuellement les États-Unis. Pour découvrir les huit premiers épisodes de Clean Slate en streaming, rendez-vous sur la plateforme Prime Video où la saison 1 est disponible depuis le 7 février 2025.

Quelle est l'intrigue de Clean Slate ?

Harry vit en Alabama et possède une station de nettoyage automobile. Le vieil homme vit seul et n'a pas parlé à son fils depuis 17 ans. Un jour, son enfant décide de renouer le contact, au grand bonheur d'Harry. L'homme est surpris de voir apparaître Desiree, une femme trans qui assume enfin qui elle est. Alors que père et fille profitent de ce second départ pour tenter de réparer leur relation et se retrouver, Desiree va également faire de nombreuses rencontres et peu à peu, se réconcilier avec son passé. Mais pour ça, il va lui falloir une bonne dose de patience et d'humour !

Quels sont les acteurs au casting de Clean State ?

George Wallace : Henry

Henry Laverne Cox : Desiree

Desiree Jay Wilkison : Mack

Mack Phillip Garcia (IV) : Miguel

Où découvrir Clean State en streaming ?

Les huit épisodes de la première saison de Clean Slate sont disponibles depuis le 7 février sur Prime Video. Présentée en 2016, la plateforme de vidéo à la demande du géant Amazon propose de nombreuses séries dites "d'empowerment" comme Clean Slate, The Bold Type ou The Marvelous Mrs Maisel. Pour (re)découvrir ces séries, et les nombreux autres contenus Prime Video, vous pouvez vous abonner au service pour 6,99 euros par mois.