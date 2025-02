The Order : de quoi parle le film avec Jude Law sur Prime Video ?

Jude Law est à l'affiche de "The Order", film policier présenté à la dernière Mostra de Venise. Le long-métrage est disponible sur la plateforme de streaming d'Amazon.

Présenté en compétition à la Mostra de Venise 2024 mais reparti bredouille, The Order est un thriller réalisé par Justin Kurzel , à qui l'on doit Les Crimes de Snowtown, Nitram ou l'adaptation d'Assassin's Creed. Son dernier long-métrage est à voir uniquement en streaming en France. Le film est mis en ligne sur la plateforme par abonnement d'Amazon, Prime Video, le 6 février 2025.

The Order, porté par Jude Law, Nicholas Hoult et Tye Sheridan suit l'enquête du FBI chargée de résoudre une série de braquages de banques et de vols de voitures. Alors que tout le monde est persuadé qu'il s'agit de criminels motivés par l'argent, un agent isolé a une autre théorie : il pourrait s'agir d'un groupe radical de nationalistes blancs, dirigé par un certain Bob Mathews.

Quelle est l'intrigue de The Order ?

Une série de braquages de banques et de vols de voitures a effrayé les communautés du nord-ouest du Pacifique. Un agent isolé du FBI pense que ces crimes ne sont pas l'œuvre de criminels motivés par la finance.

Quels acteurs au casting de The Order ?

Jude Law : Terry Husk

Nicholas Hoult : Bob Mathews

Tye Sheridan : Jamie Bowen

Jurnee Smollett : Joanne Carney

Alison Oliver : Debbie Mathews

Marc Maron : Alan Berg

Odessa Young : Zillah Craig

Huxley Fisher : Clinton Mathews

Sebastian Pigott : Bruce Pierce

Phillip Forest Lewitski : David Lane

George Tchortov : Gary Yarbrough

Victor Slezak : Richard Butler

Philip Granger : Shériff Loftlin

Daniel Doheny : Walter West

Où voir The Order en streaming ?

Le film The Order réalisé par Justin Kurzel ne sort pas au cinéma en France et se retrouve uniquement mis en ligne en streaming. C'est sur Prime Video, plateforme d'Amazon, qu'on peut le découvrir. Pour cela, il faut un abonnement au site, moyennant 6,99 euros par mois ou 69,90 euros par an.