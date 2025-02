Les Kardashian sont de retours pour une saison 6 sur Disney +

Les Kardashian est une émission de réalité et reboot de L'incroyable famille Kardashian. Apres 5 saisons diffusées en streaming sur le service Disney +, la saison 6 y est disponible depuis le 6 février 2025.

Ils sont tellement incroyables qu'il n'y a plus besoin de le préciser. La famille Kardashian est de retour depuis 2022 avec Les Kardashian, la suite de la célèbre émission de téléréalité L'incroyable famille Kardashian diffusée sur E! et NBCUniversal entre 2007 et 2020. Derrière ce déménagement sur Hulu et Disney+, une envie d'être plus présente sur les plateformes de VOD et sur le câble.

Le 14 janvier 2022, la chaîne Hulu, et à l'internationale, le service Disney+ via le catalogue Stars, dévoilent la première saison de Les Kardashian. Il s'agira de la série la plus regardée de tous les temps les trois jours qui suivent son lancement. Il s'agit également de la série du catalogue Stars la plus regardée de Disney ++. Une seconde saison est diffusée la même année, suivie de deux autres en 2023. La saison 5 est disponible en streaming depuis le 23 mai 2024 sur Disney + et la sixième depuis le 6 février 2025 sur la plateforme du géant Disney.

Quelle intrigue pour Les Kardashian ?

La famille Kardashian n'est pas une famille comme les autres. À la tête de la tribu, on trouve Kris Jenner, ex-épouse de Caitlyn Jenner, ancienne athlète olympique, et de l'avocat Robert Kardashian. A leurs côtés, ses filles, Kourtney, Khloe, mais surtout Kim, des femmes d'affaires et des personnalités de la télévision qui surfent sur la vague du succès depuis 20 ans. Cette famille exubérante n'a peur de rien et surtout pas de se montrer : déboires sentimentaux, défis professionnels, conflits, réunions de familles, entourées de guest stars comme Paris Hilton ou Megan Fox, les Kardashian se livrent comme jamais.

Quelles célébrités apparaissent dans Les Kardashian ?

Kris Jenner

Kim Kardashian

Kourtney Kardashian Barker

Khloé Kardashian

Kendall Jenner

Kylie Jenner

Où regarder Les Kardashian en streaming ?

Les cinq saisons des Kardashian, diffusées entre 2022 et 2024, ainsi que la sixième saison, diffusée depuis le 6 février 2025 sont disponibles en streaming sur la plateforme de VOD Disney +. Pour découvrir cette émission de téléréalité ainsi que les nombreuses autres proposées par le service, comme Royal Rules Ohio ou The secret lives of Mormon wives, abonnez vous a Disney + dès 5,99 euros par mois.