Lune de miel avec ma mère : de quoi parle la comédie française de Netflix avec Michèle Laroque ?

"Lune de Miel avec ma mère" est une comédie française réalisée par Nicolas Cuche avec Julien Frison et Michèle Laroque. Ce film est diffusé en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 12 février 2025.

La France n'est pas en reste avec de nombreux de films et séries qui se sont hissées dans le haut des charts de la plateforme comme Sous la Seine, le thriller de requin avec Bérénice Bejot ou encore AKA, le film d'action avec Éric Cantona et Alban Lenoir. De son côté, la comédie romantique Lune de Miel avec ma mère est disponible en streaming sur Netflix depuis le 12 février 2025.

Quelle est l'intrigue de Lune de miel avec ma mère ?

Lucas s'apprête à vivre le plus beau jour de sa vie : il va enfin s'unir à Élodie. Pourtant, au moment de dire oui, la jeune femme change d'avis et plante Lucas sur l'autel pour retrouver son ex. Le jeune homme est dévasté et sa mère, Lily, avec qui il entretient une relation conflictuelle mais fusionnelle, lui propose d'embarquer avec lui pour la lune de miel initialement prévue. Malgré ses hésitations, Lucas accepte. Les débuts sont gênants : Lily et Lucas doivent prétendre qu'ils sont en couple. Ce n'est pas encore cette fois qu'ils vont couper le cordon et apaiser leurs rapports. À moins que ...

Quel casting pour Lune de miel avec ma mère ?

Michèle Laroque : Lily

Julien Frison : Lucas

Rossy de Palma : Gloria

Gilbert Melki : Peter

Kad Merad : Michel

Margot Bancilhon : Maya

Jake Francois : Ryan

Où découvrir Lune de miel avec ma mère en streaming ?

Le film Lune de miel avec ma mère est disponible en streaming depuis le 12 février 2025 sur Netflix. Pour découvrir ce film avec Michelle Laroche et Julien Frison, ainsi que d'autres films français comme Sous la seine, Aka ou encore Five et Effacer l'historique, vous pouvez vous abonner au service en choisissant une des trois formules disponibles : l'abonnement essentiel à 5,99 euros, l'abonnement standard à 13,49 euros par mois et l'abonnement premium à 19,99 euros par mois.