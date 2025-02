The Exchange : La série à succès koweïtienne a le droit à sa saison 2 sur Netflix

The Exchange est une série koweïtienne réalisée par par Jasem Al-Muhanna et suit deux femmes traders dans les années 1980. Elle est disponible en streaming sur Netflix depuis le 13 février 2025.

The Exchange est une série koweïtienne écrite par Nadia Ahmad et Adam Sobel et réalisée par Jasem Al-Muhanna. Il s'agit de la première série koweïtienne de la plateforme. La première saison de la série, sortie le 8 février 2023 en streaming sur Netflix, s'est hissée dans le top 10 de nombreux pays arabes, mais aussi en France grâce à ses thèmes sociétaux actuels comme la place des femmes dans la société, et les impacts de la guerre du Golfe sur le Moyen-Orient.

The Exchange, qui suit l'ascension de deux femmes dans le secteur boursier du Koweït à la fin des années 1980, est inspirée de faits réels, malgré deux personnages fictifs. La deuxième saison de The Exchange est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 13 février 2025.

Quelle est l'intrigue de The Exchange ?

Munira et sa cousine, Farida, sont deux femmes qui vivent dans la société très patriarcale du Koweït des années 80. Alors que gronde la menace de la guerre du Golfe et que Saddam Hussein s'apprête à envahir le pays, la bourse koweïtienne s'effondre. Les deux jeunes femmes vont pourtant tenter ce qu'aucune femme n'a réussi avant : se faire une place au sein du club ultra fermé des traders Koweïtien, exclusivement composé d'hommes très attachés a leurs privilèges. Heureusement, Munira et Farida peuvent compter sur leur compétence et leur détermination, même si elles risquent de tout perdre à du jour au lendemain.

Quel casting pour The Exchange ?

Rawan Mahdi : Farida

Farida Mona Hussain : Munira

Munira Mohamed Mansour : Adeeb Mamoun

Adeeb Mamoun Jasem Al-Nabhan : Nabeel

Nabeel Faisal AlAmeri : Amir

Amir Hussain Al-Mahdi : Saud

Où visionner The Exchange en streaming ?

Les deux saisons de The Exchange, respectivement diffusées depuis le 8 février 2023 et le 13 février 2025 sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix. Pour les visionner et découvrir les autres contenus venus du moyen Orient comme Au-delà des vagues (Liban) ou Echoes of the Past (Egypte), vous pouvez vous abonner au service du géant Netflix à partir de 5,99 euros par mois.