Love forever : Netflix célèbre la Saint-Valentin avec une nouvelle comédie romantique suédoise

Love Forever est une comédie romantique suédoise écrite et réalisée par Staffan Linberg. Ce film est disponible en streaming sur la plateforme de Vidéo à la demande Netflix depuis le 14 février 2025.

Pour les plateformes de streaming, il y a des événements à ne surtout pas manquer. Pour Halloween, Noël et la Saint-Valentin, les services nous proposent chaque année des films sur mesure pour accompagner ces célébrations. C'est le cas de la comédie romantique suédoise Love Forever, diffusée depuis le 14 février 2025 en streaming sur la plateforme Netflix.

Cette comédie écrite et réalisée par Staffan Lindberg (Micke et Veronica) suit les péripéties d'un couple et nous promet une intrigue pleine de rebondissement au milieu des paysages sublimes de la célèbre île de Gotland en Suède.

Quelle est l'intrigue de Love Forever ?

Hanna et Samuel sont très amoureux et s'apprêtent à s'unir pour la vie. Le couple, qui vit a Stockholm, rêve d'un mariage romantique et tout simple sur la sublime île sauvage de Gotland. C'est sans compter les familles et les amis du couple, qui ont une idée très précise de la façon dont un mariage doit se dérouler. Entre traditions familiales, révélations et conflits, les proches risquent bien de gâcher ce jour si spécial. L'amour d'Hanna et Samuel, survivra-t-il à ce séjour mouvementé ? Et réussiront-ils à se dire oui comme ils le souhaitent ?

Quel casting pour Love Forever ?

Matilda Källström : Hanna

Charlie Gustafsson : Samuel

Kjell Bergqvist : Martin

Anja Lundqvist : Helene

Vilhelm Blomgren : Kristian

Julia Heveus : Alexandra

Niklas Engdahl : Lars

Dag Malmberg : Johan

Où visionner Love Forever en streaming ?

Le film suédois Love Forever est disponible en streaming sur le service de Netflix depuis le 14 février 2025. Chaque année, le géant du streaming propose de nombreuses séries et comédies romantiques cultes comme Mon âme sœur, Irish Wish ou Always be my maybe. Pour découvrir Love Forever et les autres romances Netflix, vous pouvez vous abonner au service dès 5,99 euros par mois.