Dans la tête de Luigi Mangione : où voir le documentaire événement en streaming ?

Le principal suspect de l'assassinat du PDG de United Healthcare fait l'objet d'un documentaire revenant sur son arrestation. Disponible sur la plateforme Max depuis le 18 février 2025.

L'affaire a provoqué des remous en fin d'année 2024. Elle donne aujourd'hui lieu à un documentaire exclusif. Dans la tête de Luigi Mangione revient sur l'assassinat par balles de Brian Thompson, directeur général de United Healthcare (assureur-santé privé des États-Unis), devant son hôtel à New York le 4 décembre. Cinq jours plus tard, un suspect de 26 ans, Luigi Mangione, est arrêté par les autorités, avant de plaider "non coupable" de meurtre "terroriste", alors que de nombreux éléments l'impliquent.

L'affaire qui a passionné le public (le suspect bénéficie d'une certaine sympathie auprès des Américains) a inspiré un programme télévisé. Ce documentaire interroge plusieurs personnalités, comme le producteur exécutif Dan Abrams, le criminologue Casey Jordan, le chef des détectives de la police de New York Joseph Kenny, ainsi qu'Eric Adams, maire de New York, pour comprendre ce qui a amené Luigi Mangione à être arrêté. Dans la tête de Luigi Mangione est à voir dès le 18 février 2025 sur la plateforme de streaming Max.

De quoi parle Dans la tête de Luigi Mangione ?

Le documentaire revient sur l'assassinat du PDG de United Healthcare, Brian Thompson, abattu le 4 décembre 2024 devant son hôtel de Manhattan. Le 9 décembre, le principal suspect de l'affaire, Luigi Mangione, 26 ans, est arrêté par la police de New York et le FBI à Altoona, petite ville rurale de l'État de Pennsylvanie. Mais ce crime et cette arrestation apportent plus de questions que de réponses.

Où voir Dans la tête de Luigi Mangione en streaming ?

Le documentaire Dans la tête de Luigi Mangione est à voir en streaming avant d'être diffusé à la télévision. C'est la plateforme Max qui propose le programme à destination de ses abonnés à partir du 18 février 2025. Le 2 mars 2025 à 21h, c'est sur la chaîne ID (disponible dans les offres Orange, SFR, Free et Prime Video) qu'il sera possible de le visionner.