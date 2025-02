Sur le terrain Major League Soccer : une docu-série Apple TV+ pour découvrir le foot version US

La docu-série "Sur le terrain : Major League Soccer" suit les plus grands joueurs de la ligue 1 de football . La première saison est disponible en streaming sur Apple TV + depuis le 21 février 2025.

Si vous pensiez que les USA n'y connaissaient rien en football (en tout cas pas la version américaine), Sur le terrain : Major League Soccer va vous faire changer d'avis. Cette docu-série est produite par James Gay-Rees, spécialiste des shows sportifs à 100 à l'heure (Senna, Formula 1 : Pilotes de leur destin) et suit des légendes du football international membres de la MLS (Major League Soccer).

Cette série sportive jongle entre terrain et coulisses et nous révèle le vrai quotidien des athlètes. Vie de famille, nouveaux défis, doutes,... Avec Sur le terrain : Major League Soccer, vous allez découvrir vos légendes sous un jour nouveau. Préparez-vous également à faire connaissance avec quelques petits nouveaux américains, qui n'ont rien à envier aux stars du football international. Sur le terrain : Major League Soccer est disponible en streaming sur la plateforme Apple TV + depuis le 21 février 2025.

Quelle est l'intrigue de Sur le terrain : Major League Soccer ?

À l'occasion des 30 ans de la MLS (la ligue de football professionnelle américaine), la docu-série part à la rencontre des équipes, alors qu'elles s'apprêtent à disputer la League Cup 2024. Chaque année, ce tournoi oppose les 28 équipes de football professionnelles nord-américaines. Le gagnant de ce tournoi majeur remporte une place pour la Coupe des champions de la CONCACAF, qui réunit les meilleures équipes pros d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale. La série s'intéresse notamment aux différentes équipes et à leurs joueurs, alors que l'arrivée en MLS de pointures comme Lionel Messi, Olivier Giroud ou David Beckham a largement contribué à la démocratisation du football aux USA. Sur le terrain : Major League Soccer suit aussi des étoiles montantes américaines comme Cavan Sullivan. Entre compétition, révélations explosives et grands moments de jeu, le football US va vous surprendre !

Matt Miazga

Cavan Sullivan

Cucho Hernández

David Beckham

Olivier Giroud

Lionel Messi

Où visionner Sur le terrain : Major League Soccer ?

Les huit épisodes de la première saison de Sur le terrain : Major League Soccer est disponible en streaming sur la plateforme Apple TV + depuis le 21 février 2025. Pour découvrir cette série, ainsi que la série Ted Lasso qui aborde aussi le sujet du football de manière fictive cette fois, vous pouvez vous abonner via abonnement simple pour 9,99 euros par mois. Apple TV+ est également disponible via le service myCANAL, des 19,99 euros par mois.