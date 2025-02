House of David : la série biblique exclusive Prime Video

House of David est une série exclusive Amazon Prime Video, créée et réalisée par Jon Erwin. La première saison de la série est disponible en streaming depuis le 27 février 2025 sur Prime Video.

House of David est une série inspirée de la légende de David et du roi Saul. Aux manettes de cette adaptation du mythe de David contre Goliath, on retrouve Jon Gunn (Unbreakable angels) et Jon Erwin, un cinéaste connu pour ses créations évangélistes. Les deux professionnels ont déjà collaboré sur La révolution de Jesus et sont donc spécialistes des sujets bibliques.

Cette série historique aux airs de peplum est produite par Amazon MGM studio pour une diffusion exclusive sur la plateforme de streaming. Les six épisodes de la première saison sont disponibles sur le service de streaming Prime Video depuis le 27 février 2025.

Quelle est l'intrigue de House of David ?

Le roi Saul règne sur le royaume des Israélites. Victime de son orgueil, le monarque perd peu à peu sa puissance et sa renommée. Un jour, un prophète lui annonce qu'il sera bientôt remplacé par un jeune berger qui répond au nom de David. Le jeune homme est introduit à la cours du roi Saul, et apprend ainsi les codes d'un univers qu'il gouvernera un jour. Entre Amour, aventure et découverte, David découvre les joies l'existence. Pourtant, il doit aussi apprendre à se défendre. Malgré la prophétie, le roi Saul n'a pas l'intention de céder son trône sans se défendre.

Quel casting pour House of David ?

Michael Iskander : David

David Ali Suliman : King Saul

King Saul Ayelet Zurer : Queen Ahinoam

Queen Ahinoam Stephen Lang : Samuel

Samuel Louis Ferreira : Jesse

Jesse Ethan Kai : Jonathan

Jonathan Indy Lewis : Mycal

Mycal Martyn Ford : Goliath

Goliath Raresh DiMofte : Lahmi

Lahmi Siir Tilif : Nitzevet

Où visionner House of David en streaming ?

Les six épisodes de la première saison de House of David sont disponibles en streaming depuis le 27 février 2025 sur la plateforme de VOD du géant Amazon, Prime Video. Pour découvrir la série inspirée du mythe biblique de David contre Goliath, ainsi que d'autres séries et films historiques, vous pouvez vous abonner au service Prime Video pour 6,99 euros par mois.