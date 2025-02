La meneuse : Kate Hudson s'impose sur le terrain dans cette comédie Netflix

La meneuse est une série sportive et comique qui suit le quotidien de la propriétaire d'une équipe de basket professionnelle. La première saison est disponible sur Netflix le 27 février 2025.

La meneuse est une série sportive diffusée sur Netflix depuis le 27 février 2025. Cette comédie suit une propriétaire de club de basket-ball, incarnée par Kate Hudson, l'actrice phare des comédies romantiques. Toutefois, derrière son humour, cette série aborde des sujets plus sérieux comme l'absence quasi-totale des femmes dans le monde du sport ou la déconsidération.

On doit La Meneuse aux scénaristes Mindy Kaling (The Mindy Project, The Office), Ike Barinholtz (La nuit d'Orian, The Studio, The Mindy Project) et David Stassen (Happy Life, Police Academy Reboot). Au casting, Kate Hudson donne la réplique à Brenda Song, Max Greenfield, ou Scott MacArthur.

Quelle est l'intrigue de La meneuse ?

Isla Gordon est une femme ambitieuse qui n'est pas appréciée à sa juste valeur. Le jour ou son frère, propriétaire de l'équipe de Basket professionnelle Los Angeles Waves, démissionne après un scandale, Isla est propulsée a la tête de l'équipe. Si elle tient enfin sa chance de prouver de quoi elle est capable, elle va devoir s'imposer dans un monde d'homme tout en gérant de front sa vie personnelle et familiale. Heureusement, la mère de famille peut compter sur des soutiens hauts en couleur.

Quel casting pour La meneuse ?

Kate Hudson : Isla Gordon

Drew Tarver : Sandy Gordon

Scott MacArthur : Ness Gordon

Brenda Song : Ali Lee

Fabrizio Guido : Jackie Moreno

Toby Sandeman : Marcus Winfield

Chet Hanks : Travis Bugg

Max Greenfield : Lev Levy

Keyla Monterroso Mejia : Ana Moreno

Jay Ellis : Jay Brown

Où découvrir La meneuse en streaming ?

Les dix épisodes de la première saison de La Meneuse sont disponibles en streaming sur la plateforme de Netflix le 27 février 2025. Depuis son lancement en 2014, Netflix propose des contenus très variés, et mise volontiers sur les comédies pour plaire a ses abonnés. Les comédies sportives comme La meneuse, Players, ou encore le franco belge Le vélo de Gislain Lambert ont la côte et vous pouvez les découvrir en vous abonnant à la plateforme de streaming dès 5,99 euros par mois (abonnement le moins cher mais avec publicités, d'autres offres avec d'autres avantages mais plus chères existent).