La meneuse : la série comique aux 41 millions de vues est de retour sur Netflix

Cette série sportive et comique avait rencontré un très joli succès il y a un an. La suite arrive enfin sur Netflix.

Le 27 février 2025, La meneuse créait des émules sur Netflix. La série sportive comique portée par Kate Hudson avait connu un très joli succès, trônant en tête des tops hebdomadaires dans plusieurs pays du monde, dont la France. Avec 41 millions de vues au premier semestre 2025 (selon le bilan publié par Netflix), ce programme qui suit les déboires d'une propriétaire d'équipe de basket professionnelle, avait été reconduite sans mal pour une suite.

La saison 2 est mise en ligne le 23 avril 2026, toujours sur Netflix. On y retrouve évidemment Kate Hudson (Comment se faire larguer en dix leçons), mais aussi Brenda Song (La vie de palace de Zack et Cody), Max Greenfield (New Girl), ou Scott MacArthur (Le challenge, Very Bad Nanny) au casting. L'intrigue de cette saison 2 voit Isla Gordon renouer avec le succès après le scandale de l'année précédente et prouver qu'elle n'est pas la doublure de son frère, Cam (Justin Theroux de The Leftovers). Mais ce dernier manoeuvre en coulisse pour reprendre son poste.

On doit La Meneuse aux scénaristes Mindy Kaling (The Mindy Project, The Office), Ike Barinholtz (La nuit d'Orian, The Studio, The Mindy Project) et David Stassen (Happy Life, Police Academy Reboot).

Quelle est l'intrigue de La meneuse ?

Isla Gordon est une femme ambitieuse qui n'est pas appréciée à sa juste valeur. Le jour ou son frère, propriétaire de l'équipe de Basket professionnelle Los Angeles Waves, démissionne après un scandale, Isla est propulsée a la tête de l'équipe. Si elle tient enfin sa chance de prouver de quoi elle est capable, elle va devoir s'imposer dans un monde d'homme tout en gérant de front sa vie personnelle et familiale. Heureusement, la mère de famille peut compter sur des soutiens hauts en couleur.

Quel casting pour La meneuse ?

Kate Hudson : Isla Gordon

Isla Gordon Drew Tarver : Sandy Gordon

Sandy Gordon Scott MacArthur : Ness Gordon

Ness Gordon Justin Theroux : Cam Gordon (saison 2)

: Cam Gordon (saison 2) Brenda Song : Ali Lee

Ali Lee Fabrizio Guido : Jackie Moreno

Jackie Moreno Toby Sandeman : Marcus Winfield

Marcus Winfield Chet Hanks : Travis Bugg

Travis Bugg Max Greenfield : Lev Levy

Lev Levy Keyla Monterroso Mejia : Ana Moreno

Ana Moreno Jay Ellis : Jay Brown

Où découvrir La meneuse en streaming ?

La Meneuse est disponible en streaming sur la plateforme de Netflix depuis le 27 février 2025. Depuis son lancement en 2014, Netflix propose des contenus très variés, et mise volontiers sur les comédies pour plaire a ses abonnés. Vous pouvez voir les deux saisons de La meneuse en vous abonnant à la plateforme de streaming dès 7,99 euros par mois (abonnement le moins cher mais avec publicités, d'autres offres avec d'autres avantages mais plus chères existent).