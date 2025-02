Toxic Town : Netflix revient sur le plus grand scandale sanitaire britannique

Toxic Town est une min-isérie britannique réalisée par Jack Thorn et revenant sur le scandale de Corby Toxic Waste. Les quatre épisodes sont disponibles en streaming depuis le 27 février 2025 sur Netflix.

Toxic Town est une mini-série britannique de quatre épisode qui revient sur un des plus grands scandales sanitaires anglais. Entre 1984 et 1999 le conseil de la ville de Corby (nord de l'Angleterre) a déplacé des milliers de tonnes de déchet toxiques sans prendre les précautions nécessaires, conduisant a de nombreux empoisonnements.

Toxic Town a été écrite par le scénariste Jack Thorne (Enola Holmes, His Dark material), connu pour son philanthropisme et notamment sa lutte pour l'intégration des personnes en situation de handicap. Pour découvrir les quatre épisodes de Toxic Town, rendez-vous sur la plateforme de streaming Netflix ou la mini-série est diffusée depuis le 27 février 2025.

Quelle est l'intrigue de Toxic Town ?

Corby, 2009, le conseil de la ville est attaqué en justice par trois mères de famille pour empoisonnement et scandale sanitaire. En cause ? La mauvaise gestion des déchets toxiques de l'ancienne usine de métallurgie Stewarts and Lloyds. Dans le cadre d'un plan d'urbanisation, la ville a déterré et déplacé des tonnes de déchets toxiques sans précautions suffisantes. Entre le milieu des années 1980 et la fin des années 1990, des milliers d'habitants ont ingéré et respiré les poussières de ces déchets en transit. En parallèle, la population constate une hausse alarmante d'handicaps congénitaux chez les bébés de la région.

Quel casting pour Toxic Town ?

Aimee Lou Wood : Tracey Taylor

Claudia Jessie : Maggie Mahon

Jodie Whittaker : Susan McIntyre

Robert Carlyle : Sam Hagen

Rory Kinnear : Des Collins

Brendan Coyle : Roy Thomas

Où visionner Toxic Town en streaming ?

Les quatre épisodes de la série Toxic Town sont disponibles en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 27 février 2025. Pour découvrir cette mini-série ainsi que d'autres fictions inspirées de faits réels comme Erin Brockovich, seule contre tous avec Julia Roberts ou encore Dark Waters, avec Mark Ruffalo, vous pouvez vous abonner au service Netflix à partir de 5,99 euros par mois (abonnement le moins cher mais avec publicités, d'autres offres plus chères mais plus avantageuses à 13,49 euros par mois et 19,99 euros par mois existent également).