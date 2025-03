Le Guépard : un grand classique de la littérature devient une série d'époque sur Netflix

Netflix remet au goût du jour Le Guépard, roman adapté en 1963 par Luchino Visconti, dans une série disponible le 5 mars 2025.

Les plus cinéphiles se souviennent du film de Luchino Visconti sorti en 1963 avec Alain Delon. Netflix s'inspire de nouveau du roman culte Le Guépard de Giuseppe Tomasi Di Lampedusa pour en faire cette fois une série, disponible depuis le 5 mars 2025 sur la plateforme. Cette adaptation, créée par Richard Warlow et Benji Walters, explore les bouleversements de l'Italie des années 1860 à travers le prisme de l'aristocratie sicilienne.

Pour le casting, la production a opté pour des acteurs anglais et italiens. Les rôles principaux sont assurés par Kim Rossi Stuart, Il Freddo dans Romazo Criminale et rôle principal dans Libero, film dont il est aussi le scénariste et le réalisateur. Deva Cassel, la fille de Vincent Cassel et Monica Belucci, incarne son premier rôle dans une série, celui d'Angelica Dedara, que Claudia Cardinale endossait en 1963. Le personnage de Tancredi Falconeri, joué par Alain Delon il y a six décennies, prend ici les traits de Saul Nanni.

Quelle est l'intrigue de la série Le Guépard ?

Don Fabrizio Corbera, prince de Salina, qui mène une vie de privilèges dans un monde où règne la beauté. Mais à l'aube de l'unification de l'Italie et de la disparition de l'ancien ordre aristocratique, il comprend que l'avenir de sa famille est menacé, et va devoir forger de nouvelles alliances, chacune mettant ses principes en péril. Don Fabrizio se retrouve alors face à un dilemme insoluble : pour sauver l'héritage familial, il peut marier son neveu Tancredi à la riche et belle Angelica, au risque de briser le cœur de sa fille préférée, Concetta.

Qui est au casting de la série Le Guépard ?

Kim Rossi Stuart : Don Fabrizio Corbera

Deva Cassel : Angelica Dedara

Benedetta Porcaroli : Concetta

Mario Patane : Salina's Butler

Saul Nanni : Tancredi Falconeri

Corrado Invernizzi

Francesco Colella

Paolo Calabresi

Astrid Meloni

Greta Esposito

Marcus Marcelli

Où voir la série Le Guépard en streaming ?

Pour regarder Le Guépard, série disponible depuis le 5 mars 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).