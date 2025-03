With love, Meghan : la duchesse de Sussex joue-t-elle les tradwives sur Netflix ?

With love, Meghan est une émission de téléréalité qui suit la duchesse de Sussex dans son quotidien très traditionnel. Les 8 épisodes sont disponibles en streaming depuis le 4 mars 2025 sur Netflix.

D'actrice hollywoodienne (Suits, Comment tuer son boss) à Duchesse de Sussex, Meghan Markle a parcouru un long chemin semé d'embûches par amour pour le prince Harry. Depuis leur rencontre en 2016, la comédienne fait l'objet de nombreuses rumeurs. Ses relations houleuses avec son beau-frère et sa femme, William de Windsor et Kate Middleton ont fait les gros titres de la presse à scandale et l'ont catapulté au rang de semeuse de zizanie.

Alors qu'elle a pris ses distances avec la famille royale en 2020, Meghan ne cesse de vouloir prouver qui elle est vraiment. Le 8 décembre 2022, elle et Harry ont dévoilé le documentaire Meghan et Harry qui revient sur leur parcours et les difficultés à concilier amour et obligations royales. À contre-courant de ce documentaire sensationnel, Meghan Markles revient cette fois avec une série With Love, Meghan, où la Duchesse de Sussex partage ses astuces, et ses secrets avec les téléspectateurs. Quitte a causer la polémique.

Pourquoi l'intrigue de With love, Meghan fait polémique ?

Actrice Hollywoodienne réputée pour ses engagements féministes, Meghan Markle a longtemps revendiqué un style de vie libre et refusé de se soumettre à la pression d'une institution monarchique figée depuis plusieurs siècles. Détestée ou vénérée, Meghan Markle a toujours été considérée comme une "rebelle". With love, Meghan brouille de nouveau les pistes, puisque l'ancienne actrice partage avec le public sa vision et ses conseils de femme, de mère et d'épouse.

Pour les critiques, la jeune femme adopterait les codes des Trad Wife (traditionnel wife : épouses traditionnelles), ces mères de familles traditionnelles qui sont de plus en plus nombreuses à partager leurs valeurs "à l'ancienne" en ligne. Conseils cuisine et lifestyle, esthétique douce et colorée, Meghan la rebelle ferait désormais la promotion d'un mode de vie à l'encontre de ses valeurs. Mais est-ce vraiment le cas ? La duchesse de Sussex, elle, affirme prôner l'authenticité et le bonheur plutôt que la perfection. Alors, feel-good ou conservateur ? C'est à vous de décider !

Quelles personnalités au casting de With love, Meghan ?

Le chef coréen Roy Choi

L'actrice et scénariste Mindy Kaling

L'actrice Abigail Spencer

La cheffe Alice Waters

Le prince Harry , Duc de Sussex

, Duc de Sussex La femme d'affaire taiwano americane Vicky Tsai

Où découvrir With love, Meghan en streaming ?

Les huit épisodes de la première saison de With love, Meghan sont disponibles en streaming sur la plateforme de vidéo à la demande Netflix depuis le 4 mars 2025. Pour découvrir cette émission de téléréalité ainsi que le documentaire Harry et Meghan, diffusé sur Netflix depuis 2022, vous pouvez vous abonner au service à partir de 5,99 euros par mois.