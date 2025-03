When No One Sees Us : une enquête insolite sous le soleil d'Andalousie à voir sur Max

"When No One Sees Us" est un thriller espagnol se déroulant dans une base militaire américaine nichée au cœur de l'Andalousie rurale. Disponible dès le 7 mars 2025 sur Max.

Un suicide insolite et un soldat américain disparu au cœur de l'Espagne profonde… de quoi mettre l'eau à la bouche des amateurs de suspense. Après sa présentation au Festival international du film de Saint-Sébastien, la nouvelle série originale de Max, When No One Sees Us, débarque sur nos écrans.

Les huit épisodes de ce thriller basé sur le roman de Sergio Sarria (Cuando nadie nos ve) mettent en scène Maribel Verdú (The Flash) dans le rôle d'un sergent de la Garde civile et Mariela Garriga (Mission impossible 7 et 8) dans celui d'un agent de l'armée américaine.

Quelle est l'intrigue de When No One Sees Us ?

L'intrigue de When No One Sees Us se déroule à Morón de la Frontera, un village situé près de Séville et à proximité d'une base militaire américaine. Alors que la policière Lucía Gutiérrez enquête sur un étrange suicide, Magaly Castillo, lieutenant de l'armée américaine, tente de retrouver un soldat mystérieusement disparu. Elles ne tardent pas à découvrir que les deux affaires sont liées et plus complexes qu'il n'y paraît, impliquant aussi bien des habitants du village que des soldats américains.

Quels acteurs au casting de When No One Sees Us ?

Maribel Verdú : Lucía Gutiérrez

Mariela Garriga : Magaly Castillo

Austin Amelio : Andrew Taylor

Ben Temple : Seamus Hoopen

Dani Rovira

Abril Montilla

Lucía Jiménez

Numa Paredes

María Alfonsa Rosso

Eloy Azorín

Où voir When No One Sees Us en streaming ?

Le premier épisode de la série When No One Sees Us est disponible le 7 mars 2025 sur Max, ensuite, un nouvel épisode est dévoilé chaque vendredi. Pour vous plonger dans les sombres mystères que la police espagnole et l'armée américaine tentent de résoudre, mais aussi profiter du catalogue de Max, il suffit de s'abonner à la plateforme de streaming. Le tarif varie entre 5,99 euros par mois (pour un abonnement basic avec publicités), 9,99 euros par mois (abonnement standard) et 13,99 euros par mois (abonnement premium).