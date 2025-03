Picture This : de quoi parle la nouvelle comédie romantique de Prime Video ?

Simone Ashley et Hero Fiennes Tiffin tombent amoureux dans la nouvelle comédie romantique d'Amazon.

Picture this est une comédie romantique britannique réalisée par Prarthana Mohan. Ce film suit Pia (incarnée par Simone Ashley, de Sex Education et La Chronique des Bridgerton), persuadée par une prédiction qu'elle trouvera l'amour de sa vie et le succès professionnel au cours de ses cinq prochains rendez-vous. Mais lorsque son ex (Hero Fiennes Tiffin de la saga After) réapparaît dans sa vie, tout se complique. Cette comédie romantique est sortie sur Prime Video, plateforme de streaming d'Amazon, le 6 mars 2025.

Quelle est l'intrigue de Picture this ?

Pia est une photographe en difficulté. Elle reçoit un jour une prédiction : elle trouvera le grand amour et la réussite professionnelle lors de ses cinq prochains rendez-vous. En parallèle, le mariage de sa sœur est imminent et sa famille en profite pour jouer les entremetteuses. Dans tout ce chaos, son ex réapparaît.

Quels acteurs au casting de Picture this ?

Simone Ashley : Pia

Hero Fiennes Tiffin : Charlie

Sindhu Vee : Laxmi

Luke Fetherston : Jay

Nikesh Patel : Akshay

Adil Ray : Mukul

Anoushka Chadha : Sonal

Eben Figueiredo : Sam

Kulvinder Ghir : Pandit Rbs Fugga

Asim Chaudhry : Sid

Phil Dunster : MiloBonner

Sophia La Porta : Lily

Où voir Picture this en streaming ?

Picture this est un film Amazon Original qui ne peut se voir que sur la plateforme de streaming du géant de la livraison. Il est mis en ligne sur Prime Video depuis le 6 mars 2025. Pour le visionner, ou découvrir les autres contenus du site, il suffit de s'abonner pour 6,99 euros par mois (ou 69,90 euros par an).