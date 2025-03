Chaos, les meurtres de la famille Manson : nouveau documentaire Netflix sur les secrets de la fameuse secte

"Chaos : Les meurtres de la famille Manson" est un documentaire réalisé par Errol Morris et adapté de l'ouvrage éponyme de Tom O'Neill. Ce film est diffusé en streaming sur Netflix depuis le 7 mars 2025.

Chaos : les meurtres de la famille Manson est un documentaire true crime adapté du best-seller d'investigation éponyme rédigé par le journaliste Tom O'Neill. Depuis quelques années, le monde entier se passionne pour le true crime : ces documentaires qui explorent en profondeur les faits divers et les crimes, fascinent en montrant que parfois, la réalité dépasse la fiction.

Si toutes les plateformes suivent de très près cette tendance avec des contenus exclusifs, Netflix reste le grand spécialiste du genre en la matière. Le serpent, L'Affaire Fourniret : Dans la tête de Monique Olivier ou encore, Dahmer, le site de streaming explore les faits divers de tous les pays et invite les spectateurs à comprendre les rouages des plus grands faits divers et de leur traitement judiciaire comme dans Mindhunter ou Making a murderer.

Chaos : les meurtres de la famille Manson est réalisé par Errol Morris, un des ponte des documentaires d'investigation aux US et primé aux Oscars pour son documentaire Brume de guerre. Cette fois, le réalisateur plonge dans l'une des affaires les plus sordides du XXe siècle et déterre des vérités encore méconnues du public. Chaos : les meurtres de la famille Manson est disponible en streaming sur la plateforme de VOD Netflix depuis le 7 mars 2025.

De quoi parle le documentaire Chaos : les crimes de la famille Manson ?

États-Unis, 1969, Los Angeles et ses environs sont secoués par une série de crimes atroces ou les victimes sont exécutées lors de rituels. Parmi les victimes, on retrouve l'actrice Sharon Tate qui -comble de l'horreur- est enceinte de huit mois. Les sept meurtriers identifiés appartiennent tous a la communauté dirigée par Charles Manson : la famille Manson. Le 25 janvier 1971, Charles Manson est reconnu coupable des meurtres et condamné. Pourtant, même élucidée, cette affaire comporte de nombreuses zones d'ombres... Jusqu'à cacher un complot impliquant la CIA et certaines personnalités Hollywoodienne ?

Où découvrir Chaos : les crimes de la famille Manson en streaming ?

Le film Chaos : les crimes de la famille Manson est disponible en streaming sur la plateforme Netflix depuis le 7 mars 2025. Pour découvrir ce film ainsi que tous les autres documentaires et films de true crime disponibles sur le catalogue de la plateforme, vous pouvez vous abonner à partir de 5,99 euros par mois (abonnement le moins cher, mais avec publicités). D'autres offres, moyennant 13,49 euros par mois ou 19,99 euros par mois, sont également proposées.