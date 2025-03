Adolescence : la fin bouleversante de la série de Netflix ne plaît pas à tout le monde, voici nos explications

"Adolescence" est une mini-série britannique qui a totalement séduit la critique. Mais certains abonnés de Netflix sont restés sur leur faim. On vous explique ce qu'il fallait comprendre de la série.

Depuis sa mise en ligne le jeudi 13 mars 2025, Adolescence trône à la première place du top des séries du moment sur Netflix. Et c'est amplement mérité : ce programme coup de poing de Stephen Graham et Jack Thorne est un exploit tant sur ses thématiques que sur son exécution. Elle décortique en effet les mécanismes de la masculinité toxique, ce que c'est de grandir à 13 ans dans la société actuelle du tout numérique, mais aussi le clivage entre les adolescents d'aujourd'hui et leurs parents. Le tout en quatre épisodes dont chacun est un plan-séquence, filmé en temps réel et sans aucune pause, pour plus d'immersion.

Véritable prouesse de fond et de forme saluée par la critique (dont nous faisons partie), Adolescence n'a cependant pas convaincu tous les abonnés. Sur les réseaux sociaux, certains n'ont pas caché leur déception en découvrant la fin de la série. Rappelons que la série débute sur l'arrestation de Jamie, un jeune garçon de 13 ans, accusé du meurtre d'une camarade de classe. Là où certains peuvent s'attendre à une série policière classique, qui va mettre l'accent sur l'enquête et la résolution du meurtre, il n'en est finalement rien. Et c'est fait exprès, car l'enquête n'est pas le sujet du programme Netflix. Ci-dessous, on vous explique ce qu'il fallait comprendre de la série, et de son final. Attention, la suite contient des spoilers.

Adolescence ne cherche pas à faire mystère du meurtre dont Jamie est accusé. Si le garçon nie pendant longtemps être responsable et que le début de la série sème délibérément le trouble, la preuve ultime de sa culpabilité est apportée à la fin du premier épisode : une vidéo surveillance dans laquelle on le voit assassiner sa camarade de classe. Oui, Jamie a bien tué Katie. Si des zones d'ombre demeurent et que les personnages continuent de douter, notamment ses parents, la culpabilité du garçon est formelle et la série n'a pas besoin d'insister davantage sur toutes les découvertes de l'enquête. Le final de la série, dans lequel Jamie avoue à ses parents qu'il va finalement plaider coupable, est la dernière confirmation que le garçon a bien commis le meurtre (et qu'il est également prêt à en assumer les conséquences).

Les abonnés de Netflix qui cherchent à découvrir une nouvelle série policière avec des rebondissements et du mystère seront probablement déçus. Mais il faut avoir en tête qu'Adolescence n'est pas une série qui s'intéresse à l'identité du coupable ni à la manière dont le meurtre a été commis, mais davantage au "pourquoi", et surtout au "pourquoi en est-on arrivé là".

La principale thématique de la série, mise en lumière dans le titre, est la question de ce qu'il se passe réellement dans l'esprit des adolescents d'aujourd'hui. L'épisode 2 vient montrer le clivage entre la manière dont les adultes perçoivent les enfants et leur réalité quotidienne, notamment à l'école ou en ligne. L'épisode 4, de son côté, vient mettre en lumière le clivage entre parents et adolescents à travers les interrogations de la famille de Jamie, et surtout son père qui se demande ce qu'il a pu rater dans l'éducation de son enfant.

Les motivations du jeune homme sont également mises en lumière au cours des épisodes 2 et 3. Jamie souffre de brimades, n'a aucune confiance en lui, et éprouve de la honte mais aussi de la colère envers les femmes, et notamment Katie. Ce qui amène à l'un des thèmes forts de la série : la masculinité, en particulier toxique. Jamie est un enfant harcelé, mais qui adhère aux théories des incels (des hommes qui se définissent comme incapables de trouver une partenaire amoureuse, à cause des femmes elles-mêmes, et qui sont involontairement célibataires).

Le dernier épisode de la série, plus intimiste mais bouleversant, vient montrer que ce qui arrive à Jamie et sa famille pourrait arriver à n'importe qui : l'adolescent a grandi dans une famille normale et aimante, entouré d'influences positives. Les parents prennent la responsabilité des actes de leur enfant, et le père se demande ce qu'il aurait pu faire de mieux pour empêcher le drame. Ce à quoi la mère lui répond qu'il ne pouvait rien faire de plus. La preuve, leur fille est équilibrée et a toutes les chances de réussir. Mais ils restent responsables des actions de leur enfant, d'où les excuses que le père adresse à la peluche de son fils dans la dernière scène.

Quelle est l'intrigue de la série Adolescence ?

Dans Adolescence, Jamie Miller, 13 ans, est arrêté pour le meurtre d'une camarade de classe. C'est alors la vie de toute sa famille, qui menait pourtant une existence ordinaire, qui bascule. Désigné "adulte responsable" pour la garde à vue de son fils, Eddie Miller plonge dans un cauchemar… Son fils est-il vraiment coupable ou s'agit-il d'une erreur judiciaire ? Tandis que l'inspecteur Bascombe mène l'enquête, une psychologue se charge d'évaluer Jamie. Découvriront-ils ce qui s'est réellement passé ? Et comment se relever après un tel drame ?

Quels acteurs au casting d'Adolescence ?

Owen Cooper : Jamie Miller

Stephen Graham : Eddie Miller

Ashley Walters : Luke Bascombe

Erin Doherty : Briony Ariston

Faye Marsay : Misha Frank

Christine Tremarco : Manda Miller

Mark Stanley : Paul Barlow

Où voir Adolescence en streaming ?

Si vous voulez vous plonger dans la poignante intrigue des quatre épisodes d'Adolescence, rendez-vous sur Netflix. Pour s'abonner à la plateforme de streaming, il existe trois options : un abonnement essentiel avec publicités (5,99 euros par mois), un abonnement standard sans publicités (13,49 euros par mois) ou la formule premium (19,99 euros par mois).