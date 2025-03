Une nouvelle comédie policière débarque sur Netflix

La productrice des Bridgerton s'essaie à une comédie policière façon "whodunit" pour sur Netflix. Les infos sur le programme.

Le dîner officiel a mal tourné à la Maison-Blanche ! Inspiré d'un roman du même nom de Kate Andersen Brower, Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Scandal, Bridgerton) propose une nouvelle production disponible le 20 mars 2025 sur Netflix : La résidence. Une comédie policière façon whodunit installée dans le célèbre lieu d'habitation du Président des Etats-Unis où un meurtre vient d'être commis.

La meilleure détective du pays, Cordelia Cupp, débarque pour enquêter immédiatement et trouver le coupable. Ambiance À couteaux tirés, pour ceux qui ont la référence de cet autre thriller en huis clos à la photographie ultra travaillée, avec Daniel Craig dans le rôle de l'enquêteur.

Pour chercher les indices et le coupable, Shonda Rhymes a fait confiance à Uzo Aduba (Orange is the New Black, Mrs. America, Tallulah), entourée de Randall Park (Always be my maybe), Edwina Findley (Fear the Walking Dead), Molly Griggs (Servant) ou encore Giancarlo Esposito (The Boys, The Mandalorian, Breaking Bad).

Quelle est l'intrigue de la série La résidence ?

132 pièces, 157 invités et 1 mort pendant un dîner d'Etat à la Maison-Blanche. Et voilà que débarque une inspectrice excentrique pour mener l'enquête, exaspérée d'être obligée de coopérer avec un directeur du FBI plus discret.

Quels acteurs au casting de la série La résidence ?

Uzo Aduba : Cordelia Cupp

Edwina Findley : Sheila Cannon

Molly Griggs : Lilly Schumacher

Giancarlo Esposito : Chef Usher A.B. Wynter

Randall Park : Edwin Park

Jason Lee : Tripp Morgan

Ken Marino : Harry Hollinger

Al Mitchel : Rollie Bridgewater

Dan Perrault : Colin Trask

Bronson Pinchot : Didier Gotthard

Susan Kelechi Watson : Jasmine Haney

Isiah Whitlock Jr. : Larry Dokes

Mary Wiseman : Marvella

Julieth Restrepo : Elsyie Chayle

Mel Rodriguez : Bruce Geller

Où voir le film La résidence en streaming ?

Pour regarder La résidence, disponible à partir du 20 mars 2025, il faut se rendre sur Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).