Un opéra-rock, de la science fiction et de la romance débarquent sur Disney +

O'dessa est un film musical de science-fiction réalisé par Jeremy Gesper et interprété par l'actrice Sadie Sink. L'opéra-rock est disponible sur Disney + le 20 mars 2025.

De la science-fiction dystopique punk, un monde post-apocalyptique, de la romance et de la musique. Le film O'dessa réalisé par Geremy Jasper (Patti Cake$) nous entraîne dans un univers et violent ou l'espoir semble mort... Mais où la musique pourrait changer le monde. Cet opéra-rock se compose de 16 chansons écrites par Geremy Jasper et le compositeur Jason Binnick.

Dans le rôle-titre d'O'dessa, on retrouve l'actrice Sadie Sink qui s'est fait connaître grâce au rôle de Maxine dans Stranger things. Pour O'dessa, la comédienne américaine a totalement changé de look et de tempérament, même si elle incarne de nouveau un personnage ultra badass. Présenté en avant-première lors du SXSW Festival de mars 2024, O'dessa est disponible en streaming sur la plateforme Disney + le 20 mars 2025.

Quelle est l'intrigue du film O'dessa ?

Dans un monde plongé dans le chaos et dans les ténèbres, O'dessa est une jeune fermière qui vit loin de la civilisation. Un jour, elle trouve un trésor familial un peu particulier : une guitare. Elle, qui adore chanter, se souvient que son père était persuadé que sa voix pourrait sauver le monde. Elle s'embarque alors dans une quête de vérité qui l'entraîne jusque dans une ville en ruine où règne la violence, et où la torture est devenue un divertissement. En route vers son destin, O'dessa va devoir affronter de grands dangers, dont le plus grand de tous : l'amour.

Quels acteurs sont au casting du film O'dessa ?

Sadie Sink : O'Dessa

O'Dessa Kelvin Harrison Jr. : Euri Dervish

Euri Dervish Murray Bartlett : Plutonovich

Plutonovich Regina Hall : Neon Dion

: Neon Dion Pokey LaFarge : Vergil

Vergil Mark Boone Junior : Father Walt

Father Walt Bree Elrod : Calliope

Calliope Dora Dimic Rakar : Priscilla

Priscilla Andrea Juric : Mary

Mary Jadranka Matkovic : Oma

Oma Marinko Prga : Vulturo

Vulturo Luca Anic Young : Oma

Où visionner O'dessa en streaming ?

L'opéra-rock O'dessa est disponible en streaming sur la plateforme de vidéo a la demande Disney ++. Depuis sa création en 2019, la plateforme du géant Disney propose toutes les séries et films de l'univers Disney, mais aussi ceux des franchises Marvel et Starwars. Vous pouvez bénéficier de tous ces contenus en vous abonnant au service à partir de 5,99. euros par mois. Les prix varient également entre 9,99 euros par mois et 13,99 euros par mois pour les offres les plus chères.