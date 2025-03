The Studio : de quoi parle la brillante série d'Apple TV+ sur la sombre réalité d'Hollywood ?

"The Studio" est une comédie satirique sur le monde du cinéma américain avec Seth Rogen. La série est lancée le 26 mars 2025 sur Apple TV+.

En attendant la saison 2 de Platonic, les fans de Seth Rogen pourront se délecter devant The Studio, une série à l'humour intelligent où il incarne un producteur tiraillé entre sa passion du cinéma et la réalité de l'industrie. Au fil des dix épisodes de la saison 1 de The Studio, l'acteur (également co-créateur, scénariste, réalisateur et producteur exécutif aux côtés d'Evan Goldberg) dévoile les travers d'Hollywood, un monde où la rentabilité passe souvent avant la qualité.

Et qui dit Hollywood dit stars hollywoodiennes. The Studio s'offre en effet quelques guest stars de choix : Martin Scorsese, Charlize Theron, Bryan Craston et Zac Efron, entre autres, feront des caméos dans chaque épisode.

Quelle est l'intrigue de The Studio ?

Dans The Studio, Matt Remick reprend les rênes de Continental Studios, un prestigieux studio hollywoodien en déclin. Mais le job dont ce passionné de cinéma a toujours rêvé devient vite son pire cauchemar… Alors qu'il rêvait de faire des films inoubliables, il se retrouve dans un monde de requins : une industrie cinématographique en perte de vitesse, des acteurs narcissiques et des entreprises sans scrupules, voilà la dure réalité du métier. Face à la pression commerciale, Matt renoncera-t-il à ses ambitions artistiques ?

Quels acteurs au casting de The Studio ?

Seth Rogen : Matt Remick

Catherine O'Hara : Patty Leigh

Kathryn Hahn : Maya Mason

Ike Barinholtz : Sal Seperstein

Chase Sui Wonders : Quinn Hackett

Bryan Cranston : lui-même

Paul Dano : lui-même

Zac Efron : lui-même

Zoë Kravitz : elle-même

Martin Scorsese : lui-même

Charlize Theron : elle-même

Olivia Wilde : elle-même

Adam Scott : lui-même

Où voir The Studio en streaming ?

Rendez-vous à partir du 26 mars 2025 sur Apple TV+ pour découvrir les deux premiers épisodes de The Studio, ensuite, un nouvel épisode sera dévoilé chaque mercredi jusqu'au 21 mai 2025. Pour les voir, mais également visionner d'autres films et séries du même genre comme Saturday Night ou Mythic Quest, par exemple, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming. Après un essai gratuit de sept jours, il faudra débourser 9,99 € par mois. Il est également possible de bénéficier de trois mois d'abonnement offerts à Apple TV+ après l'achat d'un appareil Apple.