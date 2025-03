Holland : Nicole Kidman découvre un terrible secret dans ce thriller de Prime Video

"Holland" est un thriller américain réalisé par Mimi Cave avec Nicole Kidman, Gael García Bernal et Matthew Macfadyen. Disponible dès le 27 mars 2025 sur Prime Video.

Après avoir marqué les esprits avec son premier film Fresh, dans lequel la protagoniste tombait amoureuse d'un cannibale, Mimi Cave poursuit sur sa lancée en explorant une nouvelle fois les relations humaines déviantes dans Holland. Dans ce second long métrage, Nicole Kidman incarne Nancy Vandergroot, enseignante et mère au foyer menant une vie parfaite… en apparence seulement.

Tension, atmosphère angoissante et terrifiantes révélations sont au programme de ce thriller psychologique qui nous offre un savant mélange de frissons et d'humour noir, registre dans lequel Nicole Kidman excelle. Le casting de Holland est complété par Gael García Bernal (La Mauvaise Éducation), Matthew Macfadyen (Orgueil et Préjugés), Jude Hill (Belfast) et Rachel Sennott (Bodies, Bodies, Bodies).

Quelle est l'intrigue du film Holland ?

Dans Holland, Nancy Vandergroot mène une existence épanouie avec son mari et son fils au sein de la charmante ville de Holland, Michigan. Mais l'atmosphère paisible et joyeuse de ce décor idyllique parsemé de moulins et de tulipes vire au cauchemar lorsque Nancy soupçonne son mari de la tromper et découvre, avec l'aide de son collègue, une vérité beaucoup plus troublante. Confrontée à une réalité insoutenable, elle bascule sans le vouloir dans une histoire tordue. Tout son monde pourrait bien s'écrouler si le secret de Fred Vandergroot venait à se savoir.

Quels acteurs au casting de Holland ?

Nicole Kidman : Nancy Vandergroot

Gael García Bernal : Dave Delgado

Matthew Macfadyen : Fred Vandergroot

Jude Hill : Harry Vandergroot

Rachel Sennott : Candy Deboer

Lennon Parham : Lennon

Isaac Krasner : Shawn Graumann

Jeff Pope : Squiggs Graumann

Où voir Holland en streaming ?

La sortie de Holland, film original de 108 minutes, est prévue pour le 27 mars 2025 sur Prime Video. Pour découvrir le sinistre secret du mari de Nancy et comment chaque détail de son quotidien prend une tournure inquiétante, il suffit de s'abonner à la plateforme de streaming. Prime Video propose une période d'essai gratuit de 30 jours, ensuite, l'abonnement est automatiquement renouvelé au tarif de 6,99 € par mois.