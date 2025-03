De parfaites demoiselles : ambiance Bridgerton pour cette nouvelle romance espagnole sur Netflix

Dans le Madrid du XIXe siècle, la série "De parfaites demoiselles" reprend les codes de "La Chronique de Bridgerton" avec une héroïne qui n'a pas froid aux yeux. Les infos sur le programme bientôt disponible sur Netflix.

Costumes aux couleurs pop, récit enlevé non dénué d'humour, personnages en quête de l'amour… Netflix propose à partir du 28 mars 2025 une nouvelle série qui n'est pas sans rappeler les codes scénaristiques et esthétiques de La Chronique de Bridgerton. Cette fois transposée en Espagne !

Dans De parfaites demoiselles, imaginée par Gema R. Neira (Les Demoiselles du téléphone, Un conte parfait), on suit une dame de compagnie très respectée qui joue avec grand talent les médiatrices entre les attentes des familles et les aspirations des futures mariées.

Pour servir cette intrigue romantique, la production a demandé à Nadia de Santiago (Les Demoiselles du téléphone) de prendre le joli costume de la dame de compagnie. Elle est entourée d'un casting espagnol comprenant Zoe Bonafonte, Alvaro Mel (La Fortuna), Isa Montalban (Xtremo).

Quelle est l'intrigue de la série De parfaites demoiselles ?

Madrid, 1880. Elena Bianda est la dame de compagnie la plus sollicitée de la capitale. Malgré son jeune âge, elle a déjà aidé plus de 20 demoiselles à obtenir des prétendants et à se fiancer en bonne et due forme. Son succès repose sur la ligne morale stricte qu'elle garantit aux familles, tout en restant à l'écoute des préoccupations des jeunes femmes qu'elle encadre et accompagne jusqu'à l'autel. Cependant, tout change à son arrivée chez les Mencia, où elle se retrouve responsable de trois soeurs et troublé par un certain Santiago…

Quels acteurs au casting de la série De parfaites demoiselles ?

Maria Caballero : Alicia

Zoe Bonafonte : Sara

Alvaro Mel : Santiago

Nadia de Santiago : Elena Bianda

Paula Usero

Isa Montalban : Cristina

Iratxe Emparan : Carlota

Itziar Manero : Adela

Où voir la série De parfaites demoiselles en streaming ?

Pour regarder De parfaites demoiselles, série disponible dès le 28 mars 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).