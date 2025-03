Eva Longoria de retour à l'affiche d'une nouvelle comédie familiale sur Disney +

Alexander et son voyage épouvantablement terrible et affreux est un film adapté du roman jeunesse de Judith Viorst. Cette comédie familiale est disponible en streaming depuis le 28 mars 2025 sur Disney +.

Alexander et son voyage épouvantablement terrible et affreux est une comédie familiale adaptée du roman jeunesse à succès de Judith Viorst Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day. Au scénario, on retrouve Matt Lopez (Father of the Bride), tzndis que Marvin Bryan Lemus (Dear White People, Gentefied) s'est chargé de la réalisation. Le film bénéfice par ailleurs d'une équipe de producteurs de renom, comme Shawn Levy (Dead Pool & Wolverine) et Lisa Henson (Pinocchio).

Une adaptation de ce livre était déjà parue en 2014. Également produite par Disney, cette version était réalisée par Miguel Arteta et Steve Carell et Jennifer Gardner interprétaient les parents d'Alexander. Dans la version 2025, le couple parental est incarné par Eva Longoria et Jesse Garcia, qui avaient déjà eu l'occasion de collaborer sur Flamin' Hot, réalisé par l'actrice de Desesperate Housewife. Alexander et son voyage épouvantablement terrible et affreux est disponible en streaming depuis le 28 mars 2025 sur la plateforme Disney +.

Quelle est l'intrigue de Alexander et son voyage épouvantablement terrible et affreux ?

Alexander Garcia et sa famille s'apprêtent à partir au Mexique pour renouer avec leurs racines. Malgré un beau voyage en perspective, Alexander a un mauvais pressentiment : il sent que le voyage va tourner à la catastrophe. Si personne ne l'écoute, la famille Garcia se rend rapidement à l'évidence : entre accidents de la route, infestation de leur camping-car et pépins en tous genres, l'aventure tourne au cauchemar. Et si la famille était victime d'une malédiction ? Et si cette malédiction était liée à l'ancienne statuette que la famille transporte dans sa voiture ? Pour élucider ce mystère et mettre fin à leurs galères, les Garcia vont devoir s'unir.

Quel casting pour Alexander et son voyage épouvantablement terrible et affreux ?

Eva Longoria : Val Garcia

Val Garcia Cheech Marin : Gil

Gil Rose Portillo : Lidia Garcia

Lidia Garcia Cristo Fernández : Chavo

Chavo Thom Nemer : Alexander

Alexander Alexander Alayon Jr. : Alejandro Garcia

Alejandro Garcia Carl Savering : Joel

Joel Jacqueline Torres : Mayor Menendez

Mayor Menendez Jesse Garcia : Henry

Où découvrir Alexander et son voyage épouvantablement terrible et affreux en streaming ?

Alexander et son voyage épouvantablement terrible et affreux est disponible en streaming sur la plateforme de vidéo a la demande Disney ++ depuis le 28 mars 2025. Créé en 2020, le service de streaming propose l'intégralité du catalogue Disney et de plusieurs franchises comme Marvel et Star Wars, ainsi que des contenus exclusifs diffusés notamment par les chaînes Stars et Hulu. Vous pouvez y accéder en vous abonnant au service dès 5,99 euros par mois (avec publicités). D'autres offres plus onéreuses et sans publicités existent également : 9,99 euros par mois pour le tarif standard et 13,99 euros par mois pour le tarif premium.