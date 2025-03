The Divorce Insurance: une une comédie romantique coréenne sur Prime Video

Divorcer à moindre coût, le rêve d'un homme qui en a fait les frais trois fois se retrouve être le sujet d'une série sud-coréenne sur Prime Video. Les infos sur le programme.

Une assurance divorce qui permettrait aux divorcés de ne pas être ruinés après la séparation ? À l'heure où la moitié des mariages finissent par un divorce, la série s'inscrit parfaitement dans notre époque ! La Corée du Sud a imaginé The Divorce Insurance, une fiction rigolote autour d'un personnage montant son entreprise qui propose des polices d'assurance pour aider les futurs divorcés.

Réalisée par Lee Won-seok, connu pour ses films Killing Romance et The Royal Tailor, la série a été écrite par Lee Tae-yoon, auteur de Secret Royal Inspector & Joy. Le casting de cette romance coréenne pleine d'humour est constitué de comédiens locaux très connus : Lee Dong-wook (My Girl, Touch your Heart, Strangers From Hell), Lee Foo-bin (Mr. Sunshine, Love to Hate You) ou encore Lee Kwang-soo (All About My Wife, City Hunter).

Quelle est l'intrigue de la série The Divorce Insurance ?

Après trois divorces qui lui ont fait perdre beaucoup d'argent et de bonheur, Noh Ki-jun, un assureur prospère, décide de créer un nouveau type d'assurance : l'assurance divorce. Il se retrouve alors confronté à différentes épreuves, que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie personnelle. Kang Han-deel, femme réservée, a été maltraitée pendant cinq ans de mariage et a fini par divorcer. Elle commence un nouvel emploi dans l'entreprise de Ki-jun.

Quels acteurs au casting de la série The Divorce Insurance ?

Lee Dong-wook : Noh Ki-jun

Lee Foo-bin : Kang Han-deel

Lee Kwang-soo : An Jeong-man

Lee Da-hee : Jean Na-rae

Kim Won-hae : Na Dae-bok

Chu So-jung : Jo Ah-young

Où voir la série The Divorce Insurance en streaming ?

La série The Divorce Insurance est à regarder en exclusivité sur Prime Video depuis le 31 mars 2025. Il est disponible à la condition de s'acquitter d'un abonnement à la plateforme de streaming d'Amazon. Deux possibilités s'offrent à vous : la première est de partir sur une offre mensuelle qui coûte 6,99 euros/mois, la seconde d'aller vers une offre annuelle qui propose l'abonnement au au prix plus avantageux de 69,90 euros à l'année.