Pulse : tout sur la nouvelle série hospitalière de Netflix façon Grey's Anatomy

Une série hospitalière qui mêle urgences à soigner et romance en blouses bleues débarque sur Netflix. Les infos sur le programme.

Ouragan en vue en Floride ! Une situation particulièrement dramatique quand on l'observe depuis les locaux surchargés du service de traumatologie d'un hôpital qui ne désemplit pas. Au milieu des allers et venues incessants, une jeune urgentiste tente de tirer son épingle du jeu, injustement aidée par sa relation avec son supérieur hiérarchique, pense-t-elle. Cette série hospitalière qui mêle travail acharné, drama et flirts arrive sur Netflix le 3 avril 2025.

À la création de ce show américain, Zoe Robyn, qui a déjà oeuvré à l'écriture d'épisodes de The Equalizer et Hawaii Five-O. Pour assurer la production exécutive, on retrouve un professionnel chevronné, Carlton Cuse, derrière les séries Jack Ryan , Locke & Key, ou encore Bates Motel ou Lost : Les Disparus.

Dans les blouses les plus exposées de la série, on retrouve Willa Fitzgerald, connue pour son rôle d'Emma dans la série Scream, adaptée de la franchise cinématographique, mais aussi vue dans Dare Me et La Chute de la maison Usher. Colin Woodell fait aussi partie du casting (The Originals, The Purge, The Flight Attendant), tout comme Justina Machado (Six Feet Under, Au fil des jours).

Quelle est l'intrigue de la série Pulse ?

Un ouragan se dirige vers le centre de traumatologie le plus fréquenté de Miami. Interne en troisième année, la Dr. Danny Simms se voit brusquement promue pour pallier la suspension du Dr. Xander Philips, chef des internes apprécié de tous. Au milieu de la tempête qui redouble de force et des patients qui affluent, Simms et Philips doivent réussir à travailler ensemble, alors même que la rumeur de leur histoire d'amour circule.

Qui voit-on de la série Pulse ?

Willa Fitzgerald : Dr. Danielle " Danny " Simms

Colin Woodell : Dr. Xander Philips

Justina Machado : Dr. Natalie Cruz

Jack Bannon : Tom Cole

Jessie T. Usher : Sam Elijah

Chelsea Muirhead : Sophie Chan

Daniela Nieves : Camila Perez

Jessy Yates : Harper

Jessica Rothe : Cass Himmelstein

Nestor Carbonell : Dr Ruben Soriano

Ash Santos : Nia Washington

Arturo Del Puerto : Luis Dominguez

Santiago Segura : Gabriel Moreno

Où voir la série Pulse en streaming ?

Pour regarder Pulse, série disponible le 3 avril 2025, il faut s'abonner à Netflix. L'accès à la plateforme de streaming se fait à la condition de s'acquitter d'un abonnement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous : un abonnement payant dont le coût s'élève à 5,99 euros par mois avec l'offre Netflix Standard avec pub, à 13,49 euros par mois avec le forfait standard (sans pub et avec deux écrans simultanés), à 19,99 euros par mois (sans pub et avec 4 écrans différents en même temps).